«Ливерпуль» включился в борьбу за Малкома

Нападающий «Бордо» Малком оказался в сфере интересов «Ливерпуля». Об этом сообщил главный тренер французского клуба Жослен Гурвеннек:

«Я не могу отрицать, что многие клубы проявляют к нему интерес. Он предан „Бордо“. Я бы не сказал, что интерес сильно его беспокоит. Он не обеспокоен, но он задаёт вопросы. Он спрашивает сам себя, что будет лучше для него и его будущего. И это логично. Когда „Ливерпуль“ хочет, чтобы завтра ты играл в их футболке, ты бросаешь всё и идёшь».

Напомним, что помимо «красных» в услугах Малкома, по слухам, заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», который готов выложить за игрока около 45 млн евро.