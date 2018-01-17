Райт: «Венгер не помогает своим игрокам прогрессировать»

Бывший игрок «Арсенала» Иан Райт на фоне ожидающегося трансфера нападающего лондонцев Тео Уолкотта в «Эвертон» раскритиковал главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

«Уолкотт 12 лет играл в „Арсенале“. Как сильно он за это время прибавил?

Я о том, что Венгер не помогает своим игрокам прогрессировать. Тео сейчас игрок того же уровня, что и тогда, когда он присоединился к команде, только старше стал. Он не научился никакой особенности, только на скорость полагается, а ведь его можно было обучить игре на позиции форварда.

Посмотрите на Стерлинга, на то, как он изменился под началом Гвардиолы. У Уолкотта такой школы не было. Надеюсь, он будет иметь в „Эвертоне“ постоянную игровую практику».