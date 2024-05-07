Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Гендир «Пари НН»: «При выборе Илича также сработала рекомендация Ивича»

вчера, 21:59

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил о том, что в нижегородской команде есть моменты, которые требуют существенной перезагрузки.

В 27-м туре РПЛ клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в первом матче под руководством нового главного тренера Саши Илича.

Невозможно быть довольным всем. Есть моменты, которые требуют не просто усиления, а существенной перезагрузки. При тех ресурсах, которые у нас есть, мы делаем максимум в плане качества игры, подбора игроков и маркетинга. Не всё получается, клуб молодой, обрастает своей армией болельщиков. Мы только в начале пути.

Команда борется за место в РПЛ, ничья со «Спартаком» — важный результат. Илич понимает, что требуется другое качество игры. Будет идти перезагрузка команды. Осложняет ситуацию то, что у нас большое количество травмированных футболистов. Мы переживаем непростой период в плане наличия боевых единиц внутри команды. Тренер прекрасно понимает ограниченность ресурсов.

Ещё несколько месяцев назад, когда было всё благополучно и команда набирала очки, клуб занялся тем, что сформировал себе стратегию, в которой был план А, ему соответствовал Юран, и план Б. Илич был у нас в шорт‑листе. Мы быстро с ним связались, и он принял наше предложение. Безусловно, у нас в списке были и российские тренеры. Мы осознали, что Илич может прийти и перезагрузить физически и психологически команду. Также сработала рекомендация экс‑тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

О том, что бывший главный тренер нижегородцев Сергей Юран практически бойкотировал общение с прессой

Когда было объявлено об условной дисквалификации Юрана, его это каким‑то образом расстроило. Я его не оправдываю ни в коем случае. Клуб не смотрит на такие эпизоды как на что‑то негативное. Мы пытались пережить те моменты, на которые среагировал Юран, относимся к этому с пониманием.

Мы делаем всё, чтобы в следующем году или максимум через год выйти в точку «ноль» в плане финансирования со стороны региона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ташуев рассказал, почему не попрощался с футболистами «Факела»
Сегодня, 11:48
Официально«Шериф» объявил о назначении нового главного тренера
Вчера, 19:44
Официально«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по окончании сезона
06 мая
ОфициальноБерлинский «Унион» уволил главного тренера
06 мая
Генеральный директор «Пари НН»: «Ещё в августе Илич был в нашем списке»
04 мая
Официально«Телави» уволил Василенко с должности главного тренера
04 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:11
а рекомендация Ивича не поможет никак !
112910415
112910415
сегодня в 06:11
про уход от финансирования со стороны региона ...
это же полная фантастика !
zb4gmfmrd2f9
zb4gmfmrd2f9
сегодня в 04:42
Теперь бы случайно не вылететь в этом сезоне.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:43
Будет чудо, если НиНо не вылетит с такой игрой.
.
Capral
Capral
вчера в 23:04
Опять, "любитель веселых разгромов" картинку портит.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:03
А также, Рабиновича...)))
Futurista
Futurista
вчера в 22:31
По заветам Ильича...Ивича и ИличА...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:28
Петушка хвалит Кукуха, за то, что хвалит он Петушку.
Dinamo
Dinamo ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:28
Один сербский шарлатан умудрился нагадить в год столетия.
Интерес
Интерес
вчера в 22:22
Отставник пристроил односельчанина,получив отступные.Российский футбол взял на прокорм сербских специалистов.
galem72
galem72
вчера в 22:16
"...в следующем году или максимум через год выйти в точку «ноль» в плане финансирования со стороны региона..."

По факту, это означает, что клуб должен прекратить своё существование. И даже при таких условиях я не уверен, что региональный бюджет, под чутким руководством ед'росни, не будет растрачен на постпрекращённое существование этого клуба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:08
Где то сейчас взгрустнули Имич,Ибич,Идич и Ирич......
sakf8hs8p867
sakf8hs8p867
вчера в 22:01
Ивич плохого не посоветует,он лучше знает возможности
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 