Гендир «Пари НН»: «При выборе Илича также сработала рекомендация Ивича»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил о том, что в нижегородской команде есть моменты, которые требуют существенной перезагрузки.

В 27-м туре РПЛ клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в первом матче под руководством нового главного тренера .

Невозможно быть довольным всем. Есть моменты, которые требуют не просто усиления, а существенной перезагрузки. При тех ресурсах, которые у нас есть, мы делаем максимум в плане качества игры, подбора игроков и маркетинга. Не всё получается, клуб молодой, обрастает своей армией болельщиков. Мы только в начале пути.

Команда борется за место в РПЛ , ничья со «Спартаком» — важный результат. Илич понимает, что требуется другое качество игры. Будет идти перезагрузка команды. Осложняет ситуацию то, что у нас большое количество травмированных футболистов. Мы переживаем непростой период в плане наличия боевых единиц внутри команды. Тренер прекрасно понимает ограниченность ресурсов.

Ещё несколько месяцев назад, когда было всё благополучно и команда набирала очки, клуб занялся тем, что сформировал себе стратегию, в которой был план А, ему соответствовал Юран, и план Б. Илич был у нас в шорт‑листе. Мы быстро с ним связались, и он принял наше предложение. Безусловно, у нас в списке были и российские тренеры. Мы осознали, что Илич может прийти и перезагрузить физически и психологически команду. Также сработала рекомендация экс‑тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

О том, что бывший главный тренер нижегородцев Сергей Юран практически бойкотировал общение с прессой

Когда было объявлено об условной дисквалификации Юрана, его это каким‑то образом расстроило. Я его не оправдываю ни в коем случае. Клуб не смотрит на такие эпизоды как на что‑то негативное. Мы пытались пережить те моменты, на которые среагировал Юран, относимся к этому с пониманием.

Мы делаем всё, чтобы в следующем году или максимум через год выйти в точку «ноль» в плане финансирования со стороны региона.