Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

Сайт Goal.com опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на получение награды «Золотой мяч» в 2024 году.
1. Джуд Беллингем («Реал») — 24 гола, 13 передач.
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 49 голов, 17 передач.
3. Харри Кейн («Бавария») — 48 голов, 13 передач.
4. Винисиус Жуниор («Реал») — 21 гол, 11 передач.
5. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 25 голов, 11 передач.
6. Флориан Вирц («Байер») — 19 голов, 21 передача.
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 39 голов, 6 передач.
8. Родри («Манчестер Сити») — 10 голов, 15 передач.
9. Тони Кроос («Реал») — 1 гол, 10 передач.
10. Букайо Сака («Арсенал») — 20 голов, 15 передач.
11. Родриго Силва («Реал») — 18 голов, 9 передач.
12. Антонио Рюдигер («Реал») — 3 гола, 2 передачи.
13. Деклан Райс («Арсенал») — 7 голов, 10 передач.
14. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 6 голов, 16 передач.
15. Антуан Гризманн («Атлетико») — 22 гола, 10 передач.
16. Лионель Месси («Интер Майами») — 23 гола, 15 передач.
17. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 12 голов, 9 передач.
18. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 30 голов, 17 передач.
19. Джереми Фримпонг («Байер») — 14 голов, 11 передач.
20. Лаутаро Мартинес («Интер») — 27 голов, 7 передач.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Он не просто негр, он наглый негр..., негр, с полным отсутствием какого-либо понятия о воспитании, сдержанности и чувстве такта. Таким экземплярам ЗМ никогда не вручат.
По списку...
Мбаппе можно вычёркивать, - ПСЖ, после игры с БД, теперь, как говорит молодёжь, не в тренде.
Если Бавария пройдёт Реал и выиграет ЛЧ, то Кейн - однозначно.
Если ЛЧ возьмёт Реал, то скорее Джуду отдадут, хотя здесь действительно - раскрученность парня пока впереди его футбольных достижений.
Если..., вдруг БД повторит подвиг 1997г., то здесь уже пойдёт в ход футбольная политика..., и кому мячик вручать будет реальная дилемма. Зато шума будет..., ооооо! )
Он не просто негр, он наглый негр..., негр, с полным отсутствием какого-либо понятия о воспитании, сдержанности и чувстве такта. Таким экземплярам ЗМ никогда не вручат.
По списку...
Мбаппе можно вычёркивать, - ПСЖ, после игры с БД, теперь, как говорит молодёжь, не в тренде.
Если Бавария пройдёт Реал и выиграет ЛЧ, то Кейн - однозначно.
Если ЛЧ возьмёт Реал, то скорее Джуду отдадут, хотя здесь действительно - раскрученность парня пока впереди его футбольных достижений.
Если..., вдруг БД повторит подвиг 1997г., то здесь уже пойдёт в ход футбольная политика..., и кому мячик вручать будет реальная дилемма. Зато шума будет..., ооооо! )
Гей-нарцисс совсем оверблюдился на старости лет.
Гей-нарцисс совсем оверблюдился на старости лет.
Он даже в Реале не лучший. Несмотря на скверный характер Винисиуса, он делает разницу в важных матчах. Почему, к примеру, не он?
Он даже в Реале не лучший. Несмотря на скверный характер Винисиуса, он делает разницу в важных матчах. Почему, к примеру, не он?