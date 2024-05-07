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Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 23:40

Сайт Goal.com опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на получение награды «Золотой мяч» в 2024 году.

1. Джуд Беллингем («Реал») — 24 гола, 13 передач.

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 49 голов, 17 передач.

3. Харри Кейн («Бавария») — 48 голов, 13 передач.

4. Винисиус Жуниор («Реал») — 21 гол, 11 передач.

5. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 25 голов, 11 передач.

6. Флориан Вирц («Байер») — 19 голов, 21 передача.

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 39 голов, 6 передач.

8. Родри («Манчестер Сити») — 10 голов, 15 передач.

9. Тони Кроос («Реал») — 1 гол, 10 передач.

10. Букайо Сака («Арсенал») — 20 голов, 15 передач.

11. Родриго Силва («Реал») — 18 голов, 9 передач.

12. Антонио Рюдигер («Реал») — 3 гола, 2 передачи.

13. Деклан Райс («Арсенал») — 7 голов, 10 передач.

14. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 6 голов, 16 передач.

15. Антуан Гризманн («Атлетико») — 22 гола, 10 передач.

16. Лионель Месси («Интер Майами») — 23 гола, 15 передач.

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 12 голов, 9 передач.

18. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 30 голов, 17 передач.

19. Джереми Фримпонг («Байер») — 14 голов, 11 передач.

20. Лаутаро Мартинес («Интер») — 27 голов, 7 передач.

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Все комментарии
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 14:44
Очередной клоунский рейтинг, опять карлана впихнули. Он весь сезон лечился да к тому же выше того же Мартинеса, смех
амурец
амурец
сегодня в 14:14
Блин смехота Месси даже закинули, за голы в любительской лиге? Даже не удивлюсь, если этму фифашному пректу опять мячик подарят
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 09:18
Ну если других интересов нет-- значит только о нем)))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 08:55, ред.
Почему не Вини ? Могу объяснить.
Он не просто негр, он наглый негр..., негр, с полным отсутствием какого-либо понятия о воспитании, сдержанности и чувстве такта. Таким экземплярам ЗМ никогда не вручат.

По списку...
Мбаппе можно вычёркивать, - ПСЖ, после игры с БД, теперь, как говорит молодёжь, не в тренде.
Если Бавария пройдёт Реал и выиграет ЛЧ, то Кейн - однозначно.
Если ЛЧ возьмёт Реал, то скорее Джуду отдадут, хотя здесь действительно - раскрученность парня пока впереди его футбольных достижений.
Если..., вдруг БД повторит подвиг 1997г., то здесь уже пойдёт в ход футбольная политика..., и кому мячик вручать будет реальная дилемма. Зато шума будет..., ооооо! )
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 08:49
Почему нет какого-нибудь хунвейбина из китайской лиги? А гномик почему-то есть?
112910415
112910415
сегодня в 07:53
почему Беллингем ?
stromshik
stromshik ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:39
Действительно непорядок! До следующего чемпионата мира все Золотые мячи должны быть его. А там ещё какой-нибудь критерий придумают.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:59
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 03:00
    У дырявого опять горе, его даже в списке нет.
    Гей-нарцисс совсем оверблюдился на старости лет.
    Per4ick
    Per4ick ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 01:18
    что лига бургеров что лига верблюдов это любительское дно, только вот гномика его свита крышует, вот поэтому его тянут во все топы.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 01:06
    А у него голевых действий больше, чем у Беллингема) С другой стороны получается, что "любительская" лига котируется выше верблюд-лиги. Так что зря там Роналда зад рвет, никого его пустая стата не впечатляет.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    сегодня в 00:27, ред.
    Ну составили и составили.. Но причём здесь голы и передачи?.. 🤔.. Это ж не ЗБ.. Вирц лучший по игре..
    Elliada_
    Elliada_ ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Балласт был лишним и его убрали из топ-20.
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 00:22, ред.
    А карлик из любительской лиги что тут забыл среди профессиональных футболистов??😕 Он лишний в этом списке... Ах да совсем забыл у него же на Зм куплен обонемент!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Я удивляюсь почему Зюбы нет! Ведь он от продления отказался! ))))
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:07
    Кейн заслуженно занимает верхнюю строчку!! Этот год явно его!!!
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 23:57
    Кто-нибудь может внятно объяснить, почему Джуд главный претендент???? Сколько хейтили Месси из-за 0+0 в плей-офф ЛЧ, но Джуда эта тема почему-то стороной обходит. Напоминаю, у него 0+0 в 5 матчах плей-офф ЛЧ. Запомнился только нырками и апелляциями к арбитру.

    Он даже в Реале не лучший. Несмотря на скверный характер Винисиуса, он делает разницу в важных матчах. Почему, к примеру, не он?
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:53
    Почему Месси так низко??? Он же ЧМ выиграл и ассисты отдает!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:44
    и снова беллингем?))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:43
    Гость
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