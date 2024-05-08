Невезение или нехватка мастерства. ПСЖ выбит в полуфинале ЛЧ «Боруссией»

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сегодня, 01:26

И у этой медали есть две стороны.

Грамотное сдерживание

После первого полуфинала между парижанами и дортмундцами нельзя было однозначно сказать, кто в паре фаворит. С одной стороны, «Боруссия» подходила ко второй встрече с преимуществом в счете. С другой, это преимущество измерялось всего одним голом, а ответный матч предстояло провести в Париже. ПСЖ славится своей результативностью, и мало кто мог бы поверить, что в двухматчевом противостоянии команда Луиса Энрике не забьет ничего. С Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле и прочими звездами в атаке.

Но футбол заставляет порой реализоваться любым фантазиям, желаниям и страхам. Кажется, в первом тайме ответной игры и сами парижане не верили, что не смогут забить. Поэтому никуда не торопились. Будто бы гол сам придет к ним, когда фортуна увидит, какие классные ребята выкатили на поле. Время шло – голы не приходили.

Более того, самым опасным за первый тайм моментом могли похвастаться немцы. Карим Адейеми на реактивной тяге и креативной прыти умчался от защиты, но наткнулся на рефлексы Джанлуиджи Доннаруммы, который совершил сэйв матча. Да, он именно у голкипера ПСЖ , а не у вратаря «Боруссии», находившегося потом под перманентным прессингом.

Но в первом тайме до этого было далеко. Парижане накатали себе более 60 процентов времени владения мячом, пробили по воротам восемь раз, трижды попав в створ. В ответ получили четыре удара с двумя попаданиями. Предсказуемая и простая статистика. ПСЖ развязку словно отложил на четвертый тайм двухматчевого сражения.

Хотя можно подавать эту половину игры и с точки зрения грамотных действий «Боруссии». Немецкая команда работала единым организмом и тонко чувствовала любые движения противника. Она могла включить прессинг, дожимая им до самого Доннаруммы, а могла отступить в средний блок, совсем сесть в низкий. И все это – на отрезках в минуты. Очень динамичная и слаженная работа без мяча.

Она обескураживала парижан, и тут нужно было видеть крупные планы их действий и выражений. Они не обостряли и как бы медлили в первом тайме не потому, что ждали развязки дальше. Они просто не понимали, как вскрывать такого эластичного и компактного противника. В таких условиях вся игра ПСЖ сводилась к эпизодам за счет индивидуальных качеств и решений, что нельзя сделать стабильным решением проблем. Даже если у тебя в атаке Мбаппе.

Лихой отскок

Совсем иным по куражу и содержанию получился второй тайм. С его начала ПСЖ приступил к ускорению, к усилению давления. Да и дортмундцы не роботы, чтобы иметь предельную концентрацию без пауз. Тут должна была сыграть роль какая-то единичная ошибка, какая-то мельчайшая деталь. Ею мог стать гол Уоррена Заира-Эмери после розыгрыша углового. Но он в упор пробил в штангу, положив ее звоном начало едва ли не самой черной полосы в истории отношений Парижа с фортуной.

А вот другая ошибка, совершенная через несколько минут, оказалась роковой. И сделал ее молодой защитник ПСЖ Лукас Беральдо. Хотя любители символизма и изъезженной фразы про «необязательный угловой» могут отмотать голевой эпизод чуть дальше и заметить, как случился результативный корнер у ворот Доннаруммы. Ведь вратарь не добежал за слишком сильным пасом назад, отданным Маркиньосом. Так был привезен угловой, ставший судьбоносным в этом матче.

«Боруссия» при его исполнении не сделала ничего хитрого. Тут не нужны были навыки тренера «Арсенала» по стандартам, чтобы забить. Юлиан Брандт подал классическим образом на дальний край вратарской, а Матс Хуммельс не менее классическим образом головой с отскоком от газона пробил под штангу. Все идеально… в мире без обороняющейся стороны.

Действительно, вся голевая комбинация развернулась так, словно сопротивления со стороны парижан не было. Тут мы и говорим об ошибке Беральдо, который стерег Хуммельса. Перед навесом он озирался по сторонам, стараясь не потерять Матса из виду. Но опытный немец юркнул в решающий момент подальше и оторвался от несчастного бразильца. Применительно к статусу матча и силам команд про такой маневр можно говорить «как конфету у ребенка украл».

Этот «маленький маневр» стоил, может быть, не 51 год, как говорилось в «Интерстелларе», но добавил седых волос многим поклонникам ПСЖ . Впрочем, в следующие полчаса игры с лишним их количество только возрастало. Нет, не поклонников, а белых прядей в их шевелюрах.

Сложно сказать, в чем причина, но фортуна брезгливо отвернулась от ПСЖ и стала демонстративно наказывать команду Луиса Энрике. От дикого невезения взвыли все. Маркиньос заорал на весь стадион не своим голосом, когда пробил впритирку со штангой. Крик отчаяния Витиньи заглушил звон перекладины, в которую он отправил мяч с приличной дистанции. А ведь человек пристреливался весь матч. И все ради этого.

В клуб любителей каркаса ворот Кобеля также записались Нуну Мендеш и Мбаппе. Оба эффектно удивлялись после своих попаданий. Хотя их падение на колени уже выглядело как жест отчаяния. Парижане шли на все крайности. Хакими толкал Нико Шлоттербека за лицевой в лицо, нырял рыбкой в штрафной. Дембеле того же Шлоттербека срубал под самый корешок в смертоносном подкате, а Мбаппе выныривал у него из-под мышки, чтобы махнуть потом мимо мяча и не реализовать практически чистый выход один на один. Чего там только не происходило.

Не было только главного для ПСЖ – гола. Четыре раза настучали парижане по каркасу ворот «Боруссии». Кто-то скажет, что это жуткое невезение парижан, другие увидят в этом какой-то невероятный отскок дортмундцев. Одни заговорят про удачу немцев, другие – про нехватку исполнительского мастерства у тех, кто наносил удары со стороны ПСЖ . Все речи – об одном. Различается лишь отношение к командам у рассуждающих.