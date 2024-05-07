Летом будет много громких прощаний. От уходов Клоппа и Ройса слёзы рекой – но есть и другие

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сегодня, 19:19

Не все – гладкие и красивые.

Сезон близок к своей кульминации. Сегодня узнаем первого финалиста Лиги чемпионов, в национальных чемпионатах осталось несколько туров до развязки. Пока не во всех сюжетах есть фавориты, а круг не сузился – самое время поговорить о том, кто готовится прощаться со своими клубами летом. Заодно подумаем, что каждому надо успеть за оставшийся небольшой отрезок.

Томас Тухель и «Бавария»

Как бы ни была плоха «Бавария» в этом сезоне, ответственность не стоит целиком спихивать на Тухеля. Он заслуживает доли сопереживания. Со стороны руководства чувствуется отторжение. Перед четвертьфинальными матчами ЛЧ почётный президент клуба открыто рассуждает о возможности назначения Хаби Алонсо. После прохода в 1/2 – о сожалении, что Нагельсманн выбрал сборную вместо «Баварии». Перед игрой с «Реалом» – замечание, что Томас не развивает молодых игроков.

Понятно, что Томаса приглашало на работу предыдущее руководство. Те, кто у руля сейчас, хотят своего кандидата. Но с таким противодействием немец умудряется пробиться в полуфинал ЛЧ и на равных играть с «Реалом».

Что нужно успеть: не лучший тренер в истории клуба. Выдал противоречивый отрезок. Усадил де Лигта на скамейку, упорно доверяет Киму даже после ошибок, подорвал уверенность нескольких игроков в себе и не заработал авторитет в раздевалке. Но есть успех еврокубковой кампании, несмотря на разговоры о сменщике. Тухель уйдёт из принципа – и ему надо громко хлопнуть дверью. Попадание в финал ЛЧ отлично бы подошло.

Юрген Клопп и «Ливерпуль»

Верить в квадрупл Клоппа на прощание – это как верить в сказку. Слишком красиво, чтобы быть правдой. Когда Юрген объявлял, что покинет клуб летом, мы наблюдали пик любви к немцу. Он сделал из «красных» конкурента лучшим в Европе – «Реалу» в ЛЧ и «Ман Сити» в АПЛ . Выжал меньше, чем хотелось бы – по победе в чемпионате и еврокубке. Но выжал же. Не спасовал, когда в клубе разгорелся кризис, остался и перестроил, подарил основу для будущего топ-проекта. И только после решил дать себе отдых.

В момент объявления мерсисайдцы были лидерами АПЛ . Параллельно боролись за Кубок Лиги, Кубок Англии и были фаворитами ЛЕ . Сразу возникла красивая мысль – было бы круто собрать полный комплект трофеев. Тем более с учётом того, что на длительном отрезке Клопп вообще играл воспитанниками академии. Но надежды быстро разрушились. Всё-таки команда только перестроилась – и не хватило прочности. Есть Кубок Лиги, вылетели из остальных турниров, а в АПЛ выбыли из гонки.

Что нужно успеть: выдать яркий финиш сезона. Ссора с Салахом, 1 победа в 4 турах напугали – не так должна заканчиваться история Клоппа с «Ливерпулем». Но всё быстро наладилось. Был шедевральный матч с «Тоттенхэмом». С «Виллой» и «Хэмптоном» надо сыграть так, чтобы по этому футболу тосковали.

Стефано Пиоли и «Милан»

Вернул команде титул, но не сумел обрести стабильность. Выжал максимум из Леау – не смог разрушить его имидж игрока момента. И стал заложником недавней трансферной кампании. Капитальная закупка прошлым летом задала тон завышенным ожиданиям. Команда выдала противоречивый прошлый сезон в чемпионате, зато заскочила в полуфинал ЛЧ . Закупились – теперь-то заживём.

Не зажили. КПД оказался невысок, не все заиграли, остались проблемы в центре поля. И пока Стефано с этим разбирался, клуб вылетел из еврокубков, лишь под конец сезона вырвал 2-ю строчку у «Юве».

Команда опять финиширует без трофеев, а провалы с «Ромой» в 1/4 финала ЛЕ , неоднозначная борьба за медали подтолкнули к прощанию.

Что нужно успеть: как и в случае с Тухелем – показать, что «россонери» теряют. В четырёх последних матчах 0 побед и обиднейшая пощёчина от «Интера» – 1:2 в дерби, которые принесли «нерадзурри» «скудетто». С «Кальяри», «Торино» и «Салернитаной» нужны ярчайшие победы.

Марко Ройс и «Боруссия»

Родился в Дортмунде, вырос в «Боруссии», менял только город, но не название клуба – а с 2012-го вернулся к «чёрно-жёлтым», откуда уже не уходил. Красивейшая история преданности, которой не помешали даже отсутствие титулов, интерес более сильных клубов и травматичность.

Летом – об этом уже объявили, предстоит расставаться. Контракт истекает, продлевать его не собираются – сказывается возраст и те же проблемы со здоровьем, необходимость дать дорогу молодым.

Что нужно успеть: Марко мог дождаться хэппи-энда в прошлом сезоне, когда к последнему туру «Боруссия» подходила лидером Бундеслиги. Очень обидно «салатница» утекла в руки «Баварии». Опять. А сейчас совершенно неожиданно «чёрно-жёлтые» оказались в полуфинале ЛЧ , в шаге от триумфа над ПСЖ . Уж теперь-то нужно выжать максимум. Ройс заслужил.

Килиан Мбаппе и ПСЖ

Форвард давно перерос ПСЖ , но надеялся, что с парижанами получится счастливое будущее. Даже отказал «Реалу» пару лет назад ради этого. Вместо работы над ошибками парижане продолжили сорить деньгами и уничтожали микроклимат в команде. Теперь Килиан не питает иллюзий – чтобы стать главным футболистом поколения (задатки точно есть), взять все возможные трофеи, ему нужен клуб под стать. Вопрос с переездом в Мадрид уже решён (даже жильё присматривают).