Тренер школы «Динамо» Кашин умер на футбольном поле в 23 года

Скоропостижно скончался тренер школы московского «Динамо» . Ему было 23 года.

В сообщении телеграм-канала школы говорится:

С болью в сердце, мы сообщаем, что наш тренер, товарищ, друг, брат по «Динамо», Егор Максимович Кашин — скоропостижно скончался.

Всё случилось на футбольном поле, Егор Максимович играл в свою любимую игру. Он болел футболом, был преданным этой игре. Семья школы ФК «Динамо» запомнит Егора Максимовича как светлого, отзывчивого, стремящегося к знаниям человека. Мы не сможем выразить всю ту боль и скорбь, которую испытываем, нам всем будет его не хватать.

Егор Максимович для нас не умер и никогда не умрёт, так как мы будем помнить его всегда. А 6 мая для нашей школы будет траурный день, и все мы, и наши воспитанники, в этот день будем выходить на поле с чёрными повязками.

Помним, любим, скорбим.