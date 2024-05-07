Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Тренер школы «Динамо» Кашин умер на футбольном поле в 23 года

вчера, 22:56

Скоропостижно скончался тренер школы московского «Динамо» Егор Кашин. Ему было 23 года.

В сообщении телеграм-канала школы говорится:

С болью в сердце, мы сообщаем, что наш тренер, товарищ, друг, брат по «Динамо», Егор Максимович Кашин — скоропостижно скончался.

Всё случилось на футбольном поле, Егор Максимович играл в свою любимую игру. Он болел футболом, был преданным этой игре. Семья школы ФК «Динамо» запомнит Егора Максимовича как светлого, отзывчивого, стремящегося к знаниям человека. Мы не сможем выразить всю ту боль и скорбь, которую испытываем, нам всем будет его не хватать.

Егор Максимович для нас не умер и никогда не умрёт, так как мы будем помнить его всегда. А 6 мая для нашей школы будет траурный день, и все мы, и наши воспитанники, в этот день будем выходить на поле с чёрными повязками.

Помним, любим, скорбим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Несколько матчей чемпионата Бразилии перенесли из-за наводнения
Сегодня, 11:54
Игрока сборной Малайзии облили кислотой
06 мая
«Ноттингем Форест» подал в суд на британский телеканал
04 мая
Представители АПЛ не одобрили продажу «Челси» отеля самому себе
01 мая
Алаев о матче «Ахмат» — «Сочи»: «Оснований для переноса не было»
26 апреля
Рэшфорд заявил о травле в интернете
26 апреля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 