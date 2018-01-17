Клопп: «Это правда, Груйич заслуживает получать больше игровой практики»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что полузащитнику его команды Марко Груйичу требуется больше игровой практики, поэтому игрок может отправиться в аренду.



«Это правда, Груйич заслуживает получать больше игровой практики. Если у нас не будет возможности выпускать его чаще на поле, тогда нужно подумать об аренде.



Мне очень нравится Марко, он добился большого прогресса. Мы подумаем над тем, какой путь избрать для Груйича, ведь мы всегда помогаем своим игрокам».



Напомним, что Марко Груйич присоединился к «Ливерпулю» в 2016 году.