«Ливерпуль» отправил Груйича в аренду

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признал, что его полузащитнику Марко Груйичу требуется больше игровой практики, поэтому мерсисайдский клуб решил отправить игрока в аренду до конца сезона. 21-летний серб пополнил ряды валлийского «Кардиффа».

Груйич шесть раз появился на поле в составе первой команды «красных», еще четыре матча в этом сезоне провел в молодежной команде.

Marko Grujic has joined @CardiffCityFC on loan until the end of the season, subject to international clearance



