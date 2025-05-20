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Салах провёл 400-й матч за «Ливерпуль»

вчера, 08:53
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие в матче АПЛ с «Брайтоном» (2:3).

Данная игра стала 400-й для египтянина в футболке «красных» во всех турнирах.

На его счету 287 матчей в Премьер-Лиге и 85 в еврокубках (75 в Лиге чемпионов, девять в Лиге Европы и один — в Суперкубке УЕФА). На сегодняшний день он также провел 12 матчей в Кубке Англии, 11 — в Кубке английской Лиги, три — в Суперкубке Англии и два — на Клубном чемпионате мира.

Также Мохамед сыграл свой 300-й матч в АПЛ (287 за «Ливерпуль» и 13 — за «Челси»).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:51
Мо с достижением, Респект!
Удачи и новых побед с Ливерпулем!
у египтянина сейчас спад, вчера с капитанской повязкой даже с трех метров в пустые ворота не забил...
думаю, что в новом сезоне снова наберет форму и будет радовать
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:45
Солидный результат...
drug01
drug01
вчера в 09:05
Игрок хороший, всюду успел поиграть!
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:57
Пора уже и на заработки в Арабские Эмираты.
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