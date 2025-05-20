Салах провёл 400-й матч за «Ливерпуль»

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вчера, 08:53

Вингер «Ливерпуля» принял участие в матче АПЛ с «Брайтоном» (2:3).

Данная игра стала 400-й для египтянина в футболке «красных» во всех турнирах.

На его счету 287 матчей в Премьер-Лиге и 85 в еврокубках (75 в Лиге чемпионов, девять в Лиге Европы и один — в Суперкубке УЕФА ). На сегодняшний день он также провел 12 матчей в Кубке Англии, 11 — в Кубке английской Лиги, три — в Суперкубке Англии и два — на Клубном чемпионате мира.