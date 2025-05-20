Салах провёл 400-й матч за «Ливерпуль»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие в матче АПЛ с «Брайтоном» (2:3).
Данная игра стала 400-й для египтянина в футболке «красных» во всех турнирах.
На его счету 287 матчей в Премьер-Лиге и 85 в еврокубках (75 в Лиге чемпионов, девять в Лиге Европы и один — в Суперкубке УЕФА). На сегодняшний день он также провел 12 матчей в Кубке Англии, 11 — в Кубке английской Лиги, три — в Суперкубке Англии и два — на Клубном чемпионате мира.
Также Мохамед сыграл свой 300-й матч в АПЛ (287 за «Ливерпуль» и 13 — за «Челси»).
Удачи и новых побед с Ливерпулем!
у египтянина сейчас спад, вчера с капитанской повязкой даже с трех метров в пустые ворота не забил...
думаю, что в новом сезоне снова наберет форму и будет радовать
Удачи и новых побед с Ливерпулем!
у египтянина сейчас спад, вчера с капитанской повязкой даже с трех метров в пустые ворота не забил...
думаю, что в новом сезоне снова наберет форму и будет радовать