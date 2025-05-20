В «Динамо» подтвердили, что клуб получит бонус за переход Моро в «Болонью»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что итальянская «Болонья» обязана выплатить «Динамо» бонус за трансфер Николы Моро после того, как команда одержала победу в Кубке Италии.
Сумму называть не буду. Но бонус за такое достижение в трансферном контракте действительно был.
А Дружок мой, в отличие от других, видел настоящее ДИНАМО, и вспомнить, есть что...
А Дружок мой, в отличие от других, видел настоящее ДИНАМО, и вспомнить, есть что...
А банкиры твои- мне неинтересны, как и это, так называемое динамо, которое к настоящему ДИНАМО- никакого отношения не имеет!!! А впрочем, тому и не понять, кто настоящего ДИНАМО не видел и вспомнить нечего...)))
А банкиры твои- мне неинтересны, как и это, так называемое динамо, которое к настоящему ДИНАМО- никакого отношения не имеет!!! А впрочем, тому и не понять, кто настоящего ДИНАМО не видел и вспомнить нечего...)))
Фамилию Верхолашина, говоришь, выучил?
Ну, это уже лучше, всё больше, чем википедия, проси прибавку у работодателя..)))
Фамилию Верхолашина, говоришь, выучил?
Ну, это уже лучше, всё больше, чем википедия, проси прибавку у работодателя..)))
Без праздников и выходных ведь человечек трудится, прилежно и добросовестно.
Да и никаким болельщиком Динамо (московского) он никогда и не был, это всё
так, дымовая завеса, чтобы "работать" было сподручнее.
Типа, убедительнее звучит..)))
Без праздников и выходных ведь человечек трудится, прилежно и добросовестно.
Да и никаким болельщиком Динамо (московского) он никогда и не был, это всё
так, дымовая завеса, чтобы "работать" было сподручнее.
Типа, убедительнее звучит..)))
Правда, забыли, что в 20г. купили его у Динамо Загреб за 8.5 лямов евро, а в 20г. продали в Болонью за 2.5 ляма евро. Ничего лишнего, только бизнес наличный))).
Правда, забыли, что в 20г. купили его у Динамо Загреб за 8.5 лямов евро, а в 20г. продали в Болонью за 2.5 ляма евро. Ничего лишнего, только бизнес наличный))).