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В «Динамо» подтвердили, что клуб получит бонус за переход Моро в «Болонью»

вчера, 09:40

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что итальянская «Болонья» обязана выплатить «Динамо» бонус за трансфер Николы Моро после того, как команда одержала победу в Кубке Италии.

Сумму называть не буду. Но бонус за такое достижение в трансферном контракте действительно был.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:24
Была бы моя воля, я бы этим "БОНУСОМ"-кой каго по голове ёбн...пардон!..погладил)))))
Capral
Capral
вчера в 17:39
Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мда, видать, шварц и личка- друзья по несчастью, глЫбоко засели...)))
Capral
Capral
вчера в 17:22, ред.
Да, кстати, всё стесняюсь спросить: как ты пережил увольнение пивного чеха?))) Я ведь предупреждал, как и в случае с могильщиком Герты...
А Дружок мой, в отличие от других, видел настоящее ДИНАМО, и вспомнить, есть что...
Capral
Capral
вчера в 17:15
    баск
    баск
    вчера в 16:32
      Capral
      Capral
      вчера в 13:49, ред.
        баск
        баск ответ Алексей Филин (раскрыть)
        вчера в 12:38
          Vilar
          Vilar
          вчера в 11:13
          Счастья полные штаны: на бонусе заработают, ура!!!
          Правда, забыли, что в 20г. купили его у Динамо Загреб за 8.5 лямов евро, а в 20г. продали в Болонью за 2.5 ляма евро. Ничего лишнего, только бизнес наличный))).
          Capral
          Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
          вчера в 10:45
          Или тугриками расчитаются...)))
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 10:42
          100 лир заплатят может и то за счастье будет))
          Алексей Филин
          Алексей Филин
          вчера в 10:07
            Capral
            Capral
            вчера в 09:44
            И чё, ростовщиков снова кинули? Безобразие.
            Гость
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