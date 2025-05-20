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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Фримпонг успешно прошёл медобследование перед трансфером в «Ливерпуль»

вчера, 09:01

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что английский клуб подпишет защитника, активировав сумму отступных в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Фримпонг провёл 33 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:19
Да, но этот еще больше))) Он вингера играет по сути)
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:12
Дык Арнольд тоже был с креном на атаку!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:39
Игрок хороший, но он вообще не защитник) кто-то постоянно должен будет страховать его зону
32hwt9rfy83u
32hwt9rfy83u
вчера в 10:39
А сколько ж помимо отступных потратят на него?
v2qve685xxbd
v2qve685xxbd
вчера в 10:36
Отличные новости для Ливера!
A.S.A
A.S.A ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:24
Что сказать, поздравляю Ливерпуль с отличным трансфером. Быстро, качественно и не дорого! И такое в нынешнее время оказывается бывает)
В Ливерпуле потихоньку формируется нидерландский костяк в обороне ВВД командует, за правую бровку отвечает Фримпонг, опорную зону вычищает Гравенберг, левого вингера играет Гакпо....думаю Слот счастлив!
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:05
Ну вот Ливерпуль быстро и закрыл брешь на правом крайнем фланге обороны, вызванную уходом Трента. Голландец в чём-то схож с Трентом, тоже латераль, очень любит подключаться к атаке, иногда даже чаще чем отрабатывать в обороне, тоже техничный и быстрый. Но вот чего нет у Фримпонга, но есть у Александер-Арнольда, так это шикарного видения поля, радиоуправляемой передачи и пушечного удара. Но, в любом случае будет очень интересно посмотреть на Фримпонга в АПЛ, да и под стиль игры Ливерпуля, скоростной и атакующий, он вполне подходит. Хотя, как по мне, под стиль Клоппа, с более сильным перевесом в атаку, и более агрессивным прессингом, голландец подходил бы больше, так как этот стиль был бы более привычным для Фримпонга, который по практически такой же тактике играл в Байере Хаби Алонсо. У Слота же, хоть футбол тоже атакующий, с высоким прессингом и контр-прессингом, но всё же по сравнению с футболом Клоппа, Слот больше внимания уделяет обороне, а Фримпонг, как известно, хоть и защитник, но больше любит проявлять себя именно в атаке, за счёт высокой скорости и отличного дриблинга.

Но всё это лишь домыслы, а в следующем сезоне посмотрим как будет всё это выглядеть на практике. Фримпонгу, в любом случае, удаче в Ливерпуле!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:22
Фримпонг здоров - и это уже хорошо.
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