Фримпонг успешно прошёл медобследование перед трансфером в «Ливерпуль»

1747720900

вчера, 09:01

Защитник «Байера» успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что английский клуб подпишет защитника, активировав сумму отступных в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Фримпонг провёл 33 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.