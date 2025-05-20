Фримпонг успешно прошёл медобследование перед трансфером в «Ливерпуль»

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что английский клуб подпишет защитника, активировав сумму отступных в 35 миллионов евро.
В этом сезоне Фримпонг провёл 33 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Но всё это лишь домыслы, а в следующем сезоне посмотрим как будет всё это выглядеть на практике. Фримпонгу, в любом случае, удаче в Ливерпуле!
Но всё это лишь домыслы, а в следующем сезоне посмотрим как будет всё это выглядеть на практике. Фримпонгу, в любом случае, удаче в Ливерпуле!
В Ливерпуле потихоньку формируется нидерландский костяк в обороне ВВД командует, за правую бровку отвечает Фримпонг, опорную зону вычищает Гравенберг, левого вингера играет Гакпо....думаю Слот счастлив!
В Ливерпуле потихоньку формируется нидерландский костяк в обороне ВВД командует, за правую бровку отвечает Фримпонг, опорную зону вычищает Гравенберг, левого вингера играет Гакпо....думаю Слот счастлив!