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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Уолкотт заключил контракт с «Эвертоном» на 3,5 года

сегодня, 20:48

Пресс-служба «Эвертона» сообщила о подписании контракта с нападающим «Арсенала» Тео Уолкоттом. 28-летний игрок успешно прошел медобследование и заключил контракт с мерсисайдским клубом на три с половиной года.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 20 млн фунтов без учета бонусов. Заработная плата футболиста осталась неизменной. Отметим, что Уолкотт в составе «канониров» провел 12 лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:21
а классным был футболистом!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:07
Чудеса-таки случаются, и удачно продали, и лавочника с огромной зарплатой спихнули. Хотя лет 5-7 назад Тео был неплох. Удачи ему)
ES ES
ES ES ответил Scousers
сегодня в 21:04
Scousers:
Теперь точно всех будем выносить! :-)
Хочется верить что Дженк Тосун заиграет в Эвертоне!)
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 21:02
легкоатлета нужно было 3-5 лет назад втюхивать в китай! наливайте,друзья! случилось чудо-Дед избавился от одного никчемного сынули!
Ik4404
Ik4404
сегодня в 21:00
Бегут все с Арсенала
Sadjon
Sadjon
сегодня в 21:00
Удачи парню....
youtomee
youtomee
сегодня в 20:57
"Отметим, что Уолкотт в составе «канониров» провел 12 лет" - ну как 12...года 4 в составе "канониров" и 8 в лазарете, а в целом 12 все верно. Удачи ему в Эвертоне!
Luter Red
Luter Red
сегодня в 20:55
Поздравляю Эвертон !)
Scousers
Scousers
сегодня в 20:52
Теперь точно всех будем выносить! :-)
aviciii
aviciii
сегодня в 20:52
хорошо, хоть улыбается
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