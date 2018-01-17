Уолкотт заключил контракт с «Эвертоном» на 3,5 года

Пресс-служба «Эвертона» сообщила о подписании контракта с нападающим «Арсенала» Тео Уолкоттом. 28-летний игрок успешно прошел медобследование и заключил контракт с мерсисайдским клубом на три с половиной года.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 20 млн фунтов без учета бонусов. Заработная плата футболиста осталась неизменной. Отметим, что Уолкотт в составе «канониров» провел 12 лет.