«Эвертон» желает видеть в своих рядах защитника «Баварии»

Наставник «Эвертона» Сэм Эллардайс неоднократно упоминал о проблемах в обороне, которые испытывает его команда. Левый защитник Лейтон Бэйнс продолжает восстанавливаться от травмы, так что «ириски» посматривают по сторонам в поисках замены.

Согласно источнику, ливерпульский клуб заинтересован в услугах оборонца «Баварии» Хуана Берната, который в этом сезоне провел лишь 2 матча в Бундеслиге.

Напомним, что «Эвертон» в это трансферное окно совершил уже два достаточно крупных трансфера: клуб подписал Дженка Тосуна и Тео Уолкотта.