Нкунку мог перейти в «Ливерпуль» вместо Дарвина Нуньеса

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку мог перейти в «Ливерпуль», когда выступал за «Лейпциг».
На подписании Дарвина Нуньеса настаивал главный тренер «красных» Юрген Клопп, а руководство «Ливерпуля» выступало за вариант с подписанием Нкунку.
Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку мог перейти в «Ливерпуль», когда выступал за «Лейпциг».
На подписании Дарвина Нуньеса настаивал главный тренер «красных» Юрген Клопп, а руководство «Ливерпуля» выступало за вариант с подписанием Нкунку.
Но реализация...эх
Но реализация...эх