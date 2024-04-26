Нкунку мог перейти в «Ливерпуль» вместо Дарвина Нуньеса

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вчера, 10:05

Нападающий «Челси» мог перейти в «Ливерпуль», когда выступал за «Лейпциг».

На подписании настаивал главный тренер «красных» , а руководство «Ливерпуля» выступало за вариант с подписанием Нкунку.