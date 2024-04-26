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Нкунку мог перейти в «Ливерпуль» вместо Дарвина Нуньеса

вчера, 10:05

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку мог перейти в «Ливерпуль», когда выступал за «Лейпциг».

На подписании Дарвина Нуньеса настаивал главный тренер «красных» Юрген Клопп, а руководство «Ливерпуля» выступало за вариант с подписанием Нкунку.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:15
Нуньес полезен.
Но реализация...эх
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 10:07
По крайней мере, он попадает в ворота, а не в штанги.
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