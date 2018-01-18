Венгер: «Санчес может выйти на поле в субботнем матче против „Кристал Пэлас“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на сегодняшней пресс-конференции рассказал о том, на какой стадии находится трансфер форварда его команды Алексиса Санчеса.



«Ситуация с Санчесом хорошо освещена в СМИ, поэтому мне нечего добавить. Трансфер может состояться в любую минуту, а может его не быть вовсе. Если переход не состоится, то Алексис примет участие в субботнем матче.



За 30 лет работы на своей должности я многое повидал. Трансферы могут срываться в самый последний момент, именно так работает рынок. Никаких гарантий нельзя давать».