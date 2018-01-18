«Барселона» договорилась о продлении контракта с Серхи Роберто

«Барселона» согласовала новый контракт с полузащитником Серхи Роберто.

В данный момент согласовываются последние детали, о продлении будет объявлено в ближайшие дни.

Текущий контракт Серхи Роберто рассчитан до 2019 года, а новый будет истекать в 2021 году. Каталонцы пытались как можно быстрее решить вопрос о новом соглашении, так как сумма отступных в действующем контракте 25-летнего испанца составляет скромные по нынешним меркам 40 млн евро. «Барселона» хочет увеличить её до 400 млн.