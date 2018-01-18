«Барселона» договорилась о продлении контракта с Серхи Роберто

«Барселона» согласовала новый контракт с полузащитником Серхи Роберто.
В данный момент согласовываются последние детали, о продлении будет объявлено в ближайшие дни.
Текущий контракт Серхи Роберто рассчитан до 2019 года, а новый будет истекать в 2021 году. Каталонцы пытались как можно быстрее решить вопрос о новом соглашении, так как сумма отступных в действующем контракте 25-летнего испанца составляет скромные по нынешним меркам 40 млн евро. «Барселона» хочет увеличить её до 400 млн.
Тем более на ветке, касающейся Серхи Роберто.
Тем более на ветке, касающейся Серхи Роберто.
Фуууууу....
Фуууууу....
Завтра Крещение. Окунись в прорубь и остынь)
Будь здоров.
Завтра Крещение. Окунись в прорубь и остынь)
Будь здоров.
В финале с Юве не поставили пенку в ворота Бабсы
Про Эвребе и Айтекинов вообще молчу)
В финале с Юве не поставили пенку в ворота Бабсы
Про Эвребе и Айтекинов вообще молчу)
-Ковтинья - любимая жена Месси (№1)
-Серхи Роберта - стирает гетры (№2)
Ждём дальше), великий и богатый инопланетянин потянет много жён)
-Ковтинья - любимая жена Месси (№1)
-Серхи Роберта - стирает гетры (№2)
Ждём дальше), великий и богатый инопланетянин потянет много жён)