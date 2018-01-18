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«Барселона» договорилась о продлении контракта с Серхи Роберто

вчера, 21:56

«Барселона» согласовала новый контракт с полузащитником Серхи Роберто.

В данный момент согласовываются последние детали, о продлении будет объявлено в ближайшие дни.

Текущий контракт Серхи Роберто рассчитан до 2019 года, а новый будет истекать в 2021 году. Каталонцы пытались как можно быстрее решить вопрос о новом соглашении, так как сумма отступных в действующем контракте 25-летнего испанца составляет скромные по нынешним меркам 40 млн евро. «Барселона» хочет увеличить её до 400 млн.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Ty4ka98
сегодня в 08:24
Ty4ka98:
Зачем говоришь тогда об этом?! Тем более на ветке, касающейся Серхи Роберто.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    вчера в 23:45
    Серхи талант. Продлить надо контракт и удержать игрока. Через пару лет на него будет очень большой спрос
    Ty4ka98
    Ty4ka98 ответил Шуnя771
    вчера в 22:59
    Шуnя771:
    После инфы, что Ваш Месси скрысятничал, от благотворительных матчей под флагом для детей, и говорить неохота...
    Зачем говоришь тогда об этом?!

    Тем более на ветке, касающейся Серхи Роберто.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:33
    Получать в год 100 лямов и богатеть на детских слезах...
    Фуууууу....
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:32
    После инфы, что Ваш Месси скрысятничал, от благотворительных матчей под флагом для детей, и говорить неохота...
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Futbol Club Barcelona
    вчера в 22:19
    Futbol Club Barcelona:
    Песни пелись в Каталонии, а в Турине лились слезы. уха
    Каталонии уже нет, независимость не отстояли - яиц не хватило.
    Завтра Крещение. Окунись в прорубь и остынь)
    Будь здоров.
    Futbol Club Barcelona
    Futbol Club Barcelona ответил Великий Князь
    вчера в 22:17
    Великий Князь:
    барся никого никогда не натягивала. За неё всё делают судьи. Если бы судья при равном счёте поставил бы 100% пенку на Погба, ваша песенка была бы спета.
    Песни пелись в Каталонии, а в Турине лились слезы. уха
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 22:16
    В финале с Арсеналом - липовое удаление Лемана
    В финале с Юве не поставили пенку в ворота Бабсы
    Про Эвребе и Айтекинов вообще молчу)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Futbol Club Barcelona
    вчера в 22:15
    Futbol Club Barcelona:
    Ненавидишь Барсу за финал лч когда она натянула твоих итальяшек?
      Futbol Club Barcelona
      Futbol Club Barcelona ответил Великий Князь
      вчера в 22:13
      Великий Князь:
      Ага, ясно. И так: -Ковтинья - любимая жена Месси (№1) -Серхи Роберта - стирает гетры (№2) Ждём дальше), великий и богатый инопланетянин потянет много жён)
      Ненавидишь Барсу за финал лч когда она натянула твоих итальяшек?
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Futbol Club Barcelona
      вчера в 22:12
      Futbol Club Barcelona:
      Как часто тебе снится Месси?
        Futbol Club Barcelona
        Futbol Club Barcelona ответил Великий Князь
        вчера в 22:10
        Великий Князь:
        Ага, ясно. И так: -Ковтинья - любимая жена Месси (№1) -Серхи Роберта - стирает гетры (№2) Ждём дальше), великий и богатый инопланетянин потянет много жён)
        Как часто тебе снится Месси?
        Великий Князь
        Великий Князь
        вчера в 22:05
        Ага, ясно. И так:
        -Ковтинья - любимая жена Месси (№1)
        -Серхи Роберта - стирает гетры (№2)

        Ждём дальше), великий и богатый инопланетянин потянет много жён)
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