«Леганес» - «Реал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» - «Реал».
«Леганес»: Нерео, Тито, Рико, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес, Гумбау, Эль-Жар, Эрасо, Наранхо, Бове.
«Реал»: Касилья, Тео Эрнандес, Карвахаль, Вальехо, Варан, Льоренте, Ковачич, Себальос, Асенсио, Лукас Васкес, Майораль.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не попал в заявку на эту игру.
Зидан сильно рискует, очень сильно.
Зидан сильно рискует, очень сильно.