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«Интер Майами» с Месси показал третий комплект формы

вчера, 19:42

«Интер Майами» представил новый третий комплект формы Riptide на 2025 год.

Как отмечает пресс-служба клуба из Флориды, форма олицетворяет силу, стойкость и непредсказуемость как океана, так и команды. Riptide отражает динамичный стиль игры клуба и его бесстрашный дух.

В презентации принял участие нападающий Лионель Месси.

«Интер Майами» с Месси показал третий комплект формы

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:29
фотка как в общественном туалете из 90-ых )
catal
catal
вчера в 20:11
Душещипательная история борьбы Адидас с Найком с помощью Месси действительно оказалась правдой. Адидас записывает видео с Месси приказывая использовать себя в качестве своего спонсора. Найк для этих целей использует Мбаппе.
Как оказалось обе компании посылали рекламные видео Ямалю с целью купить его как они купили Месси. И Месси уговорил своим видео Ямаля на служение компании Адидас.
Вива ля потный.
Гость
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