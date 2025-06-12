«Интер Майами» с Месси показал третий комплект формы

«Интер Майами» представил новый третий комплект формы Riptide на 2025 год.
Как отмечает пресс-служба клуба из Флориды, форма олицетворяет силу, стойкость и непредсказуемость как океана, так и команды. Riptide отражает динамичный стиль игры клуба и его бесстрашный дух.
В презентации принял участие нападающий Лионель Месси.
Как оказалось обе компании посылали рекламные видео Ямалю с целью купить его как они купили Месси. И Месси уговорил своим видео Ямаля на служение компании Адидас.
Вива ля потный.
Как оказалось обе компании посылали рекламные видео Ямалю с целью купить его как они купили Месси. И Месси уговорил своим видео Ямаля на служение компании Адидас.
Вива ля потный.