«Интер Майами» с Месси показал третий комплект формы

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вчера, 19:42

«Интер Майами» представил новый третий комплект формы Riptide на 2025 год.

Как отмечает пресс-служба клуба из Флориды, форма олицетворяет силу, стойкость и непредсказуемость как океана, так и команды. Riptide отражает динамичный стиль игры клуба и его бесстрашный дух.

В презентации принял участие нападающий .