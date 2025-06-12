«Динамо», «Спартак» и «Зенит» спорят за защитника. Выясняем, кому трансфер нужен сильнее

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вчера, 18:15

Осипенко готов к новому вызову.

Максим набрался опыта в РПЛ . В Суперфинале Кубка 31-летний Осипенко уверенно реализовал пенальти – является специалистом по одиннадцатиметровым, а затем развел руки в стороны, обращаясь к Акинфееву или к трибунам. «Ростов» проиграл ЦСКА трофей не по вине Максима, а Осипенко поставил точку в клубе, за который выступал пять с половиной лет. Хотя руководство «Ростова» обещает, что состав не изменится, полузащитник Глебов в «Динамо», нападающий Комличенко – новичок «Локомотива», а за центрального бека Осипенко развернулась борьба «Динамо», «Спартака» и «Зенита». Оценим аргументы клубов и примерим Максима к схемам тройки лидеров РПЛ по клубным расходам.

Главный аргумент «Динамо» – Карпин

Валерий Георгиевич ведет переговоры не только с «Динамо», что сам подтвердил, но Карпин ближе всего именно к этому московскому клубу. В последний момент может передумать, ведь ЦСКА тоже ищет главного тренера после ухода Николича. Вот только Карпин раньше отказывал «армейцам» и «Локомотиву». А вот руководство «Динамо» в лице директора Бувача имеет аргументы для наставника сборной России. Во-первых, у столичного клуба приличный бюджет.

Они заплатили зимой солидные 8 млн евро за хавбека «Ростова» Глебова и потянут трансфер 31-летнего Осипенко. Во-вторых, у «Динамо» атакующий футбол, а покер Гладышева в ворота сборной Беларуси показал Карпину, с кем он будет иметь дело в клубе. Осипенко прекрасно знает силу линии нападения московской команды. В «Ростове» он играл на разных позициях в центре защиты, а схема менялась между тройкой защитников и линией из четырех игроков.

Поскольку капитану «Динамо» Бальбуэне скоро исполнится 33 года, более молодой Осипенко точно не станет слишком возрастной ставкой для вероятной команды Карпина. В «Динамо» Максим может встретить знакомого тренера, перед ним будет играть в опорной зоне Глебов. «Динамо» на первом месте в РПЛ по голам со стандартов – 16 штук, а Осипенко прекрасно ищет моменты в чужой штрафной площади, ведь Максим умеет забивать голы не только с пенальти.

Осипенко подходит «Динамо», а команда нуждается хотя бы в одном спокойном центральном защитнике. У тренера Лички не было порядка в обороне, но проблемой Маричаля, Фернандеса и Бальбуэны не всегда становились футбольные огрехи. Они нервничали и ошибались. Осипенко в «Ростове» играл расслабленно, не чувствовал давления результатов. Если игрок перенесет в новую команду хладнокровие, то усилит «Динамо», особенно в случае прихода в клуб Карпина.

«Спартаку» нужен напарник Бабичу

Станкович остается, что понятно по продлению контракта с Бабичем. Срждан отказал клубам из Саудовской Аравии. Двум заметным сербам не понравился провал «красно-белых» в РПЛ и Кубке страны. Попробуют исправить ситуацию в новом сезоне. «Спартак» может покинуть форвард Угальде, но уже подвезли замену в лице Гарсии. Надо сыграться, подумать о точечном усилении, например, позиции правого защитника, но важнее всего сохранить лидеров.

Если уедет плеймейкер Барко, то это удар по созидательной составляющей. У «Динамо» есть похожая проблема – Бителло зимой пытался покинуть клуб, но его удержали. У «Спартака» похожие проблемы, «красно-белые» не сумели в первом сезоне Станковича найти для Бабича идеального напарника. Осипенко правша, а серб играет левой ногой. Могут сработаться лучше, чем получилось у Срджана с другими защитниками москвичей Дуарте и Литвиновым.

Руслан принимал необдуманные решения, а парагваец не всегда был готов выйти на поле из-за травм. Ставленник тренера Абена тоже не тянет уровень РПЛ , хотя в чемпионате Венгрии работал успешнее. «Спартаку» пригодится новый центральный защитник. Выгодно подписать россиянина для лимита, а Осипенко – самый видный местный футболист нужного амплуа, если не считать Дивеева. «Армеец» точно не перейдет в состав «Спартака» этим летом.

Вот только зачем Осипенко «Спартак»? Станковича могут уволить после неудачного начала нового чемпионата. Нервный тренер может после серии неправильных действий Максима отправить его в запас. Карпин как наставник для Осипенко намного надежнее, а шансы «Динамо» на успех не ниже. «Спартаку» очень нужен российский футболист, чтобы вписаться в лимит и одновременно убрать из основы Денисова справа, но Максим ближе к «Динамо».

В «Зените» редко доверяют россиянам

Без лимита в основе команды Семака мог остаться только один российский футболист – голкипер Латышонок. Но поскольку ограничения остаются в силе, то «Зениту» нужны трансферы россиян. Они подписали Волкова, но правый защитник из «Краснодара» не заиграл. Они подписали Горшкова, но универсал с левого фланга будет подменять Сантоса и хавбеков. Чистяков может перейти в «Ростов» после многолетних неудачных выступлений в «Зените».

Осипенко в Санкт-Петербурге может заинтересовать только огромная зарплата, а также заверения Семака, что именно его клуб станет чемпионом в РПЛ . Охотно верим, что «Зенит» фаворит, особенно если справа появится мощный Уэсли, а в центре полузащиты Вендела заменит игрок сборной Бразилии Жерсон. У Семака успешная оборона, они пропустили мало мячей. Осипенко будет сложно опередить всех конкурентов и стать стабильным напарником Нино.

В «Динамо» легче расчистить место в основе, отпустив Бальбуэну в один из бразильских клубов. И в «Спартаке» проще опередить конкурентов по пути в основу. А вот «Зенит» может подписать Осипенко, чтобы Максим не достался московским клубам. Такие трансферы не раз проворачивали, выманивая крутых футболистов, интересных конкурентам. Прошлым летом Барко заявил, что к нему обращались люди из «Зенита», но не спешили с разговором об основе.