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В «Пари НН» объяснили, почему решили расстаться с Ганчаренко

вчера, 19:25

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал источнику о том, почему было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером клуба Виктором Ганчаренко.

Перед клубом и командой ставились задачи, которые были выполнены частично. Тренировал команду, она по каким-то критериям прибавляла, но тем не менее пока судьба команды неизвестна в отношении следующего сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 01:33
Не потянул
qn9p5kzeq9nr
qn9p5kzeq9nr
вчера в 21:20
С Пари НН любой тренер облажается.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:03
"В «Пари НН» объяснили..."

А что, ещё нужно было и ОБЪЯСНЯТЬ???
))
Vilar
Vilar
вчера в 21:00
Задача была отправить НН в пердив к Уралу, он её выполнил.))
svqx3e5ay6fg
svqx3e5ay6fg
вчера в 20:48
Ох эти закулисные игры!!! Как мы их любим?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:39
К чему эти объяснения? Человек не выполнил поставленных задач. Зачем смягчать реальную формулировку, если репутация Гончаренко окончательно испорчена? Что-то случилось с белорусским тренером или он исчерпал свой творческий потенциал, или устал. Пора искать нового наставника.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:32
Давид-Мелик как то обтекаемо все это преподнес...)))
протон
протон
вчера в 19:31
Ну наконец то, отмучился Михалыч с этим клубом, где работать должен один Юран и его автобусом)))
Ганчаренко изначально попал в проект провальный, где еще руководство интриги плело постоянно, судьи их кошмарили постоянно, но уволили из за дурацких стыков, как будто их придумали, чтоб уволить именно тренера, у которого в контракте стояло опция увольнения при вылете в ФНЛ.
Но внимание, теперь уверен, что Нижний оставят в РПЛ и исполком наконец то может собраться и объявить, что Пари будет играть на следующий сезон в РПЛ)))
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