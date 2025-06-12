В «Пари НН» объяснили, почему решили расстаться с Ганчаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал источнику о том, почему было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером клуба Виктором Ганчаренко.
Перед клубом и командой ставились задачи, которые были выполнены частично. Тренировал команду, она по каким-то критериям прибавляла, но тем не менее пока судьба команды неизвестна в отношении следующего сезона.
Ганчаренко изначально попал в проект провальный, где еще руководство интриги плело постоянно, судьи их кошмарили постоянно, но уволили из за дурацких стыков, как будто их придумали, чтоб уволить именно тренера, у которого в контракте стояло опция увольнения при вылете в ФНЛ.
Но внимание, теперь уверен, что Нижний оставят в РПЛ и исполком наконец то может собраться и объявить, что Пари будет играть на следующий сезон в РПЛ)))
Ганчаренко изначально попал в проект провальный, где еще руководство интриги плело постоянно, судьи их кошмарили постоянно, но уволили из за дурацких стыков, как будто их придумали, чтоб уволить именно тренера, у которого в контракте стояло опция увольнения при вылете в ФНЛ.
Но внимание, теперь уверен, что Нижний оставят в РПЛ и исполком наконец то может собраться и объявить, что Пари будет играть на следующий сезон в РПЛ)))
А что, ещё нужно было и ОБЪЯСНЯТЬ???
))
А что, ещё нужно было и ОБЪЯСНЯТЬ???
))