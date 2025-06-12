В «Пари НН» объяснили, почему решили расстаться с Ганчаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал источнику о том, почему было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером клуба .

Перед клубом и командой ставились задачи, которые были выполнены частично. Тренировал команду, она по каким-то критериям прибавляла, но тем не менее пока судьба команды неизвестна в отношении следующего сезона.