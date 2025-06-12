 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Звезда НБА может стать совладельцем «Кристал Пэлас»

вчера, 18:55

По информации источника, ожидается, что консорциум руководителей спортивных и развлекательных компаний, в который входит известный баскетболист, шестикратный участник матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер, сделает предложение на сумму более 200 миллионов долларов о покупке 43-процентной доли Eagle Football в «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что владелец лондонского клуба Джон Текстор готов продать свою долю. «Орлы» в прошлом сезоне выиграли Кубок Англии и получили право сыграть в Лиге Европы, однако у них могут возникнуть проблемы из-за того, что правила УЕФА запрещают участвовать в одном турнире двум и более командам с общим владельцем. Текстору также принадлежит доля в «Лионе», который тоже пробился в ЛЕ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бонгонда: «Зарплата в „Спартаке“ очень хорошая»
Вчера, 14:23
Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире по версии Transfermarkt
10 июня
Официально«Севилья» подписала многолетний контракт с Adidas
10 июня
Итальянская «Брешиа» прекращает своё существование
09 июня
Ямаль стал дороже на 20 млн евро, а Винисиус подешевел на 30 млн евро
09 июня Фото
38 миллиардов рублей не спасли «Спартак» и «Зенит». Знаем, сколько тратят и зарабатывают клубы РПЛ
08 июняRoman Novikov в блоге Футбол и деньгиКомментарии1
 
Все комментарии
44f8kajk9v3h
44f8kajk9v3h
вчера в 19:09
Кристал Пэлас начнет играть только с крупным счетом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 