Звезда НБА может стать совладельцем «Кристал Пэлас»

1749743738

вчера, 18:55

По информации источника, ожидается, что консорциум руководителей спортивных и развлекательных компаний, в который входит известный баскетболист, шестикратный участник матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации ( НБА ) Джимми Батлер, сделает предложение на сумму более 200 миллионов долларов о покупке 43-процентной доли Eagle Football в «Кристал Пэлас».