Звезда НБА может стать совладельцем «Кристал Пэлас»

По информации источника, ожидается, что консорциум руководителей спортивных и развлекательных компаний, в который входит известный баскетболист, шестикратный участник матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер, сделает предложение на сумму более 200 миллионов долларов о покупке 43-процентной доли Eagle Football в «Кристал Пэлас».
Ранее сообщалось, что владелец лондонского клуба Джон Текстор готов продать свою долю. «Орлы» в прошлом сезоне выиграли Кубок Англии и получили право сыграть в Лиге Европы, однако у них могут возникнуть проблемы из-за того, что правила УЕФА запрещают участвовать в одном турнире двум и более командам с общим владельцем. Текстору также принадлежит доля в «Лионе», который тоже пробился в ЛЕ.