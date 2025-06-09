На «Золотой мяч» претендуют два элитных тинейджера. За престижную награду разворачивается жаркая гонка

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вчера, 18:55

Но фаворит другой.

5-е место. Дезире Дуэ («Пари Сен-Жермен»)

У парней за пределами топ-3 нет шансов на «Золотой мяч» – это понятно. Но их в любом случае стоит отметить. Особенно учитывая, что один из них – 20-летний воспитанник «Ренна», который после перехода в ПСЖ считался скорее игроком ротации.

Дезире не должен был закрепиться в старте – слишком велика была конкуренция. Со старта сезона в качестве лидера закрепился Брэдли Барколя: вингер закрыл левый фланг, но также мог выходить справа. После 11 туров Лиги 1 в его активе уже накопилось 10 голов. На противоположной бровке Луис Энрике безоговорочно доверял Усману Дембеле – француз давал команде скорость и обводку, а в декабре его прорвало на голы. Зимой к ним добавился ещё и Хвича Кварацхелия – чтобы не терять атакующий потенциал, Усмана переместили на острие. В такой конфигурации 20-летнему футболисту просто не было места на поле.

И вот то, как Дуэ расцвёл в таких условиях, вызывает восхищение. Футболист закрепился в центре поля и сразу начал давать результат. В феврале центрхав уже регулярно выходил с первых минут, помогал результативными действиями. По итогам чемпионата на его счету было шесть мячей и шесть голевых, а самое главное – он становился ключевой фигурой во всех решающих матчах. В финале Кубка против «Реймса» Дезире ассистировал на два гола парижан из трёх. И кульминация – финал ЛЧ . Он не просто поучаствовал в матче – против «Интера» 20-летний парень сделал три первых гола парижан. Сначала ассистировал Хакими, потом оформил дубль.

4-е место. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Тот случай, когда нехватка трофеев всё испортила. Мо вполне мог бы оказаться на месте сегодняшнего фаворита – в его пользу была куча аргументов. Это образец профессионализма и дисциплины. Вингер давно на слуху и имеет мировую славу. Самое главное – он тот, кто делает результат для «Ливерпуля». Просто вдумайтесь в количество решающих действий. Салах забивал победные с «Вулвз», «Ипсвичем», «Сити» и «Саутгемптоном». В играх с «Борнмутом», «Эвертоном», «Виллой», теми же «волками» и «горожанами» участвовал во всех голах «красных». Это аномальное влияние на результат команды.

Если бы «Ливерпуль» сохранил прежний темп, Мо стал бы фаворитом. Но выносливости не хватило. В Лиге чемпионов «красные» попали на будущего победителя турнира – ПСЖ . Победителя определили миллиметры – иронично, что именно лидер ПСЖ сейчас лидирует в списке. Вдобавок к этому в финале Кубка лиги «Ливерпуль» уступил «Ньюкаслу». Всё это поставило крест на амбициях Мохамеда.

3-е место. Рафинья («Барселона»)

Развитие бразильца внушает уважение. Шикарна даже предыстория. Его не воспринимали как важную часть каталонцев – приводили на позицию Дембеле, хотя Хави доверял Усману. Рафинья играл на неудобной позиции слева, но даже после ухода конкурента был вынужден остаться там же, ведь почти сразу засверкал Ламин Ямаль. Летом 2024, несмотря на все старания, рисковал оказаться на скамейке – «блауграна» грезила Нико Уильямсом.

И вот когда подписать последнего не удалось, бразильца прорвало. Под руководством Флика Рафинья превратился в грозную силу на левом фланге. Вингер получил капитанскую повязку и не терялся в важных матчах. В третьем туре Лиги чемпионов «Барса» сошлась с «Баварией» – это была возможность отомстить за предыдущие обиды. Каталонцы ответили разгромом – 4:1. Причём бразилец оформил хет-трик. Перестрелка и камбэк с «Бенфикой» – у Рафиньи дубль. В полуфинальном противостоянии с «Интером», по итогам которого «Барса» вылетела, у Рафиньи гол и два ассиста. Наконец, четыре класико за сезон, каждое из которых выиграла «Барса». В этих матчах вингер суммарно оформил пять забитых мячей и две голевые. Всем этим он заслужил новый контракт – но на ЗМ претендовать будет вряд ли.

2-е место. Ламин Ямаль («Барселона»)

Даже при таких перформансах Рафинья обречён быть в тени юного гения. Да, бразилец по сезону куда более результативен. Но главный аргумент Ямаля – соотношение качества, которое даёт вингер, и его возраста. В 17 лет он не просто на равных играет с мужиками. Он задаёт темп игре «Барсы» и сборной Испании, делает команду по-юношески дерзкой и колоритной (недавно было очередное тому подтверждение). Есть определённый маркер результативности – пять мячей и четыре голевые в ЛЧ , девять голов и 15 ассистов в Ла Лиге, два мяча и шесть результативных передач в Кубке Испании, два гола в Суперкубке. Есть трофеи – «Барса» закрыла сезон с чемпионством, победой в Кубке и Суперкубке.

Вдобавок к этому есть узнаваемость, чёткий медийный образ и влияние на молодую аудиторию. Конечно, Родри показал, что не всегда это важно, но до этого не было альтернативы для Месси и Роналду – это тоже прямое доказательство, что последний пункт важен. Хайлайты с обводками и голами Ямаля заполонили интернет, многие копируют его стиль, повторяют его танцы. Ярчайшее доказательство – трек «Y que fue?» разлетелся по колонкам после того, как под него станцевал Ямаль. По совокупности факторов это один из главных претендентов на ЗМ .

1-е место. Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»)

Но если Ламин – это главный из претендентов, то Дембеле вполне тянет на фаворита. Четыре мяча Усмана на финише общего этапа ЛЧ помогли парижанам запрыгнуть в стыковые матчи, и с этого начался триумфальный путь команды. С «Ливерпулем» в 1/8 финала – решающий гол, с «Виллой» – две голевые. Гол и ассист в полуфинале с «канонирами», а главное – ассистентский дубль против «Интера» в финале.

33 мяча и 15 голевых за 49 матчей во всех турнирах – мощный аргумент. С другой стороны, Ламин рубился с «Реалом» и «Атлетико» в Ла Лиге, а ПСЖ Усмана не встречал сопротивления во Франции. Плюс Ламин на дистанции сезона выглядел стабильнее – у Дембеле за ярким отрезком последовал откат. Также Ламин обладает большей узнаваемостью. Но у француза есть главный аргумент – победа в ЛЧ . Парижане собрали все доступные им трофеи.

Вопрос в том, что перевесит – узнаваемость, яркость и стабильность или результативность и коллекция трофеев.