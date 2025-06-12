Ирландский клуб могут исключить из Лиги конференций

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вчера, 23:59

УЕФА уведомил «Дроэду Юнайтед» о том, что клубу грозит исключение из Лиги конференций.

Дело в том, что ирландская команда, а также датский «Силькеборг» квалифицировались в третий еврокубковый турнир. Однако оба клуба принадлежат одному владельцу — организации Trivela Group, а правила УЕФА запрещают участие команд с общим владельцем в одном турнире.