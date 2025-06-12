Ирландский клуб могут исключить из Лиги конференций

УЕФА уведомил «Дроэду Юнайтед» о том, что клубу грозит исключение из Лиги конференций.
Дело в том, что ирландская команда, а также датский «Силькеборг» квалифицировались в третий еврокубковый турнир. Однако оба клуба принадлежат одному владельцу — организации Trivela Group, а правила УЕФА запрещают участие команд с общим владельцем в одном турнире.
Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» может лишиться места в Лиге Европы, поскольку Джон Текстор, владеющей 43% акций «орлов», также является акционером «Лиона», который тоже пробился в ЛЕ по итогам прошлого сезона. Однако по последней информации, американец собирается продать свою долю в английском клубе.