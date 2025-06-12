Промес арестован в Дубае

Нападающий «Юнайтед» из Дубая Квинси Промес арестован полицией в ОАЭ. Как сообщает De Telegraaf, это произошло из-за запроса об экстрадиции от голландских органов.
Адвокат игрока Джем Полат подтвердил новость об аресте, но не захотел давать дальнейших комментариев. Отмечается, что арест произошёл у игрока дома, сразу после полуночи в четверг. Экс-форвард московского «Спартака» и сборной Нидерландов переведён в следственный изолятор в Дубае.
Ранее Промес сообщал о готовности вернуться в родную страну, чтобы лично присутствовать на судебных разбирательствах.
Если Промес -это навсегда!!!
Если Промес -это навсегда!!!
Карьера футболиста завершилась совсем не так, как он планировал...
Недавно же говорил, что готов в суде дать показания.
Получается, что желание сбылось.
А, чтобы не передумал, в наручниках за государственный счёт привезут в голландский суд.
К сожалению, Sic transit gloria mundi... (
Карьера футболиста завершилась совсем не так, как он планировал...
Недавно же говорил, что готов в суде дать показания.
Получается, что желание сбылось.
А, чтобы не передумал, в наручниках за государственный счёт привезут в голландский суд.
К сожалению, Sic transit gloria mundi... (