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Промес арестован в Дубае

вчера, 20:03

Нападающий «Юнайтед» из Дубая Квинси Промес арестован полицией в ОАЭ. Как сообщает De Telegraaf, это произошло из-за запроса об экстрадиции от голландских органов.

Адвокат игрока Джем Полат подтвердил новость об аресте, но не захотел давать дальнейших комментариев. Отмечается, что арест произошёл у игрока дома, сразу после полуночи в четверг. Экс-форвард московского «Спартака» и сборной Нидерландов переведён в следственный изолятор в Дубае.

Ранее Промес сообщал о готовности вернуться в родную страну, чтобы лично присутствовать на судебных разбирательствах.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 02:03
Нашел. Прочту.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:55
"Но в любом случае- я за Промеса, потому что для меня, эстетика футбола важнее надуманных обвинений"

То, что Промес с мячом может многое - это уже всем известно.
Но всё таки, если будет время и желание, почитай Гюстава Лебона.
Эту его книгу ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ИЗУЧИТЬ (со сдачей экзамена) тем, кто принимает решения о покупке игроков той или иной национальности.
Чтобы не было "Ах, мы даже предположить не могли..." или "Ах, кто бы мог подумать что..."
Я уже, с учётом прожитых лет и общения с людьми не только в быту, но и по работе, могу сказать, что книга - БРИЛЛИАНТ!
Сколько ошибок при комплектовании команд можно было бы избежать...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:37
Давай дождемся решения суда, тогда и пища будет для размышлений.))) Но в любом случае- я за Промеса, потому что для меня, эстетика футбола важнее надуманных обвинений. Раньше на Соккере писал блогер Олег Лыткин- в высшей степени грамотный по футбольному аналитик. Так вот, он считал, что Промес не виноват и приводил факты. Надеюсь, для Квинси всё обойдется...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:07, ред.
Витя, в отличие от нашей, У НИХ судебная система - очень неповоротливая по нашим меркам.
Запрос-то на его экстрадицию КОГДА БЫЛ?
После приезда или непосредственно ДО отъезда Спартака в ОАЭ на сборы?
Наши об ЭТОМ узнали.
ПА-ЧИ-МУ всё таки дали ему в ОАЭ улететь, а не заперли на базе?
Ну, это не ко мне вопрос, сам понимаешь... )
Там вообще всё как-то об этой "поездке сержанта Промеса к морю" ) на сборы Спартака всё очень мутно написано...
Практически НУЛЬ информации...
Писали, что ещё был "обмен любезностями" правоохранительных органов Голландии и ОАЭ, в результате которого Промесу запретили покидать эмираты до окончательного решения суда ОАЭ об экстрадиции.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:01
Володя, ну тогда у меня вопрос: а почему так долго Промес был в ОАЭ? Где был закон, и почему, только сейчас о нём вспомнили?
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:58
Витя, он НЕ приезжал на следственные действия и, как я понял, ВООБЩЕ ЕГО (предварительное следствие) ИГНОРИРОВАЛ.
Что прикажешь властям делать?
А суду?
В прочем, когда пройдёт суд, тогда и можно будет делать какие-то выводы...
derrik2000
derrik2000 ответ Pat Fenis (раскрыть)
сегодня в 00:55
"Но вы, батенька, перепутали, это последствия водки)"

Меня ТАМ во время инцидента не было, а на проведение Промесу токсикологической экспертизы позвать забыли. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:54
По поводу ножичком. Володя, в СССР, таких случаев было масса- и на семейном, и на бытовом уровне, и по пьянке, и тп. И что- всех сажали? Ничего подобного, писали как хулиганку и брали на перевоспитание. Я не оправдываю подобные действия, я- законопослушный гражданин, но в каждом законе есть исключения из правил...
Pat Fenis
Pat Fenis ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:51
"Если, конечно, двоюродного брата под кайфом не пырнёшь ножичком.)"
Простите, что влез. Но вы, батенька, перепутали, это последствия водки)
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:44
"у меня вопрос: как можно, в самой развращенной стране мира, еще говорить, о какой-то нравственности и законности?!"

О "нравственности" в том понимании, которая У НАС - да, согласен: говорить смешно.
У них она своя.
А, вот, о "законности"...
С ГОСУДАРСТВОМ ДЕЛИТЬСЯ НУЖНО!
В том числе, с продажи наркоты.
Тогда У НИХ будешь белый, пушистый и законопослушный.
Если, конечно, двоюродного брата под кайфом не пырнёшь ножичком.)
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:35
Володя, я с тобой во многом согласен, но хочу сказать, что я был в Голландии несколько дней, и столько там насмотрелся- и на голубых, и на наркоту!!! За мной бегали- предлагали травку и не только... В гастрономах продают сексуальные игрушки и тп. Поэтому, после всего, у меня вопрос: как можно, в самой развращенной стране мира, еще говорить, о какой-то нравственности и законности?!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
"А то, что ему шьют наркоту- омерзительная клевета..."

Знаешь, Витя...
С учётом его "художеств" в ОАЭ, когда он сбежал с места ДТП, а ДО этого нападения на двоюродного брата у себя в Голландии, я как-то не очень удивился.
Человек не из обеспеченной семьи.
Так... "жили как все"...
Начал играть в футбол... способный... заметили... пригласили...поставили в основу...
Только-только сезон удался, сразу - РАЗ!!! - и в Спартак.
А там БАБЛИЩА НЕМЕРЯНО!!!
"И это всё мне???"
Снесло парню крышу...
Хорошо так снесло...
Знаешь, ещё почему не удивлён сильно?
Сейчас читаю Гюстава Лебона "Психология народов и масс"...
Хоть и писал человек относительно давно - чуть более 130 - ти лет назад - своей актуальности и свежести сей труд не потерял.
Об англосаксах и их "коренных" государствах СЕГОДНЯ, правда, уже где-то смешно читается.
Но, в целом, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА!
Если не читал - убедительно советую прочитать.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Я когда узнал, что Промеса задержали в ОАЭ- страшно расстроился, потому что не представлял себе Спартак без него и как оказалось не зря расстроился, сейчас и близко в Спартаке никого нет равного Квинси. Он был Украшением не только Спартака, но и всего российского футбола!!! Всегда буду желать ему Удачи!!! А то, что ему шьют наркоту- омерзительная клевета...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Всё правильно решил!!!!!!!))) Поддерживаю!!!!!!!)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:05
Привет, Витя! )
Обычно на ТАКИЕ вопросы стараюсь не отвечать.
Особенно "зашифрованным".
Но здесь чегой-то решил "пообщаться"...))
Зря решил.
Теперь буду знать, КОМУ ЕЩЁ не отвечать.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Как обычно, Володя, именно постебаться...
Приветствую, Дружище!!!
112910415
112910415
вчера в 23:26
Это жизнь, так бывает
r8q59ddwcg4b
r8q59ddwcg4b
вчера в 23:00
Уголовник должен сидеть в тюрьме, особенно, наркоделец.
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:56
Так ЭТА-то "новость" уже сколько месяцев ожидаемая?
С того момента, как голландцы запрос на его экстрадицию прислали.
Потому все у нас и узнали, что Квинси - бандит с большой дороги и наркоторговец. )
А не было бы этого запроса от голландцев в ОАЭ - в наших глазах оставался бы белым и пушистым.
Почти.
Был же ещё случай в ОАЭ, когда сбежал с места ДТП...
В общем, думаю, что он просто неисправим.
К сожалению.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:51
Удачи, Куинси, всё будет хорошо
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:49
Все равно слабовато для топа)...то ли дело про Промеса...тут сразу наркота....бывший спартаковец...играл в России....судят в Голландии...смекаешь какой сразу замес крутой?)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:47
Спасибо за ответ, неожиданно.
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:47
А-а-а-а...
Вон оно чё, Михалыч... ))
По-моему, кудрявый тоже достоин, чтобы о нём хоть чуть-чуть поговорили... )
А ещё пишут, что Стасик рассматривается в качестве кандидата на пост ГТ в сборную Польши... )

Тоже НЕ прожаренная новость?
Ну, тогда не знаю... ))
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:46
Спасибо, теперь всё сходится...
Ночью "задежурили" под выходной!
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:43
То почему всё время обсуждают Промеса...
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:43
Что имеешь в виду???
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:41
У твоей новости слабая прожарка)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:39
Просто 3.14детсс какой-то . Глупый Промес ☝️😜🤷🏻‍♂️
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:37, ред.
Что всё этого Промеса-то обсуждать???

Тут, вот, сегодня вот что ещё было:

"Валерий Карпин подписал контракт с «Динамо».
56-летний специалист сегодня заключил соглашение с московским клубом до 2028 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Первая тренировка команды с новым главным тренером состоится 16 июня.
Карпин также возглавляет сборную России."

И где-то в инете фотография имеется, что кудрявый, улыбающийся во весь рот, демонстрирует футболку Динамо с цифрами "2028".
Получается, что контракт на три года...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:27
никогда такого не было и вот опять
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