Промес арестован в Дубае

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вчера, 20:03

Нападающий «Юнайтед» из Дубая арестован полицией в ОАЭ . Как сообщает De Telegraaf, это произошло из-за запроса об экстрадиции от голландских органов.

Адвокат игрока Джем Полат подтвердил новость об аресте, но не захотел давать дальнейших комментариев. Отмечается, что арест произошёл у игрока дома, сразу после полуночи в четверг. Экс-форвард московского «Спартака» и сборной Нидерландов переведён в следственный изолятор в Дубае.

Ранее Промес сообщал о готовности вернуться в родную страну, чтобы лично присутствовать на судебных разбирательствах.