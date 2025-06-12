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«Ливерпуль» побил трансферный рекорд АПЛ. Вирц в опасной компании Грилиша и Погба

вчера, 20:44
Вирц
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Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Грилиш Джек
Грилиш Джек
Полузащитник
Райс Деклан
Райс Деклан
Полузащитник

Сумма сделки давит на Флориана.

Вместе с бонусами трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» оценивают в 150 млн евро. Дешевле гарантированных 130 миллионов не сторгуются, точно побит английский трансферный рекорд. Только один раз в истории клуб АПЛ участвовал в трансфере дороже 130 млн евро, но это была продажа контракта Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону». Теперь Арне Слот убедил боссов «красных» после чемпионства подарить Салаху нового напарника в линии атаки. Созидательный хавбек Вирц может играть на разных позициях, и уже сейчас к нему приковано особое внимание. Самое время вспомнить других рекордсменов ведущих клубов АПЛ и оценить эффективность особых сделок.

150 млн евро. Флориан Вирц, «Ливерпуль»

У «красных» есть неудачный опыт с Дарвином Нуньесом, который возглавлял список самых дорогих трансферов «Ливерпуля» до Вирца. Флориан другой по настрою, немец может сыграть в АПЛ в стиле Коула Палмера. Вирцу будет непросто, стоимость трансфера будут постоянно вспоминать. Причина простая – фанаты «Ливерпуля» постоянно хвастаются тем, что побеждают без расходов, как у «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Сити». Они правы, «Ливерпуль» на дистанции потратил меньше денег на игроков, чем «Манчестер Юнайтед». Но немец Вирц дорогой даже для «Реала», так что это особый случай. Желаем 22-летнему таланту успехов, но не все новички из Бундеслиги были хороши в «Ливерпуле», как форвард Фирмино.

121 млн евро. Энцо Фернандес, «Челси»

В «Ливерпуле» бьют рекорд чемпиона мира. «Бенфика» гениально отправила Энцо из Лиссабона в Лондон. За полгода стоимость трансфера хавбека выросла с 44 миллионов почти в три раза. Тодд Боэли бил рекорды «Челси», установленные при Абрамовиче. Лондонцы много раз ошибались с дорогими ставками. Если вспомнить об инфляции, то потеряли состояние на сделках с форвардами Торресом и Шевченко. Теперь эти трансферы намного ниже в рейтинге, чем сделки с Кайседо, Лукаку, Фофана, Хаверцем, Кепой и Мудриком. Энцо Фернандес в этом списке точно не самый неудачный новичок «Челси», ведь после кризисного периода набрал форму, и даже забил в победном финале Лиги конференций против «Бетиса».

117 млн евро. Джек Грилиш, «Манчестер Сити»

Грилиша не будет на Клубном чемпионате мира, поскольку Джек покинет «Манчестер Сити» летом. У него появлялись всё новые и новые конкуренты, а приход Шерки окончательно поставил точку в мучениях англичанина. «Астон Вилла» клюнула на стоимость сделки, 117 млн евро упали с неба. Грилиш никогда не был футболистом настолько высокого уровня, чтобы его переход обошелся так дорого, как сделка президента «Реала» Переса со свободным агентом Мбаппе. Левый инсайд был королем в Бирмингеме, но все знали о плохих привычках Джека. Хотя сейчас у него есть подруга и ребенок, Грилиш с юности запомнился любовью к алкоголю. Гвардиола закрывал глаза на проблемы Джека, но они прощаются после неудач в прошлом сезоне.

116.6 млн евро. Деклан Райс, «Арсенал»

Райс стал одним из лидеров «Арсенала». В юности футболиста выбросили из школы «Челси», посчитав бесперспективным игроком. Хавбек окреп в «Вест Хэме», тоже выигрывал Лигу конференций, как Энцо Фернандес, а теперь работает в центре поля в «Арсенале». Запомнился весной голами в ворота «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов, но у Райса второй сезон в Лондоне прошел не так гладко, как дебютный год. Были персональные ошибки осенью, а весной «канониры» скатились в АПЛ и не сумели завоевать трофеи. Финалов тоже не было, поэтому Артета получил порцию болезненной критики от Тьерри Анри. Микелю и Райсу нужны кубки в следующем сезоне, но «Арсеналу» будет сложно, учитывая сильные трансферы конкурентов.

105 млн евро. Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»

В Манчестере верили, что возвращение молодого француза из Турина принесет пользу великому клубу. В итоге получили обузу, а Поль сидел на шее руководства МЮ. Даже когда чемпион мира напоминал о своем таланте – например, отдал 4 голевые передачи за матч, то эксперты справедливо отмечали, что с такой трансферной стоимостью и зарплатой надо играть в шикарный футбол не раз в год. Погба не выиграл для «Манчестер Юнайтед» АПЛ и Лигу чемпионов, не стал лидером команды, у него были конфликты с тренерами. Уже после ухода игрок подставил себя, используя стероиды. Погба поймали и выгнали из футбола. Потратил огромные деньги на адвокатов, сократили дисквалификацию, но клубы боятся связываться с Погба.

70 млн евро. Александер Исак, «Ньюкасл»

Между рекордами клубов из первой пятерки богачей и остальными клубами большая разница. В истории «Челси» сразу шесть трансферов дороже самой крупной сделки «Ньюкасла» с «Реалом Сосьедад». Объяснения на поверхности – шейхи, которые ведут дела «сорок», связаны правилами УЕФА и АПЛ. Нельзя без последствий вкачать в клуб деньги, если ты не «Манчестер Сити» или «Челси». А если без отсылки к классическим для АПЛ финансовым махинациям, то «Ньюкасл» рад трансферу Исака, поскольку получили ценного игрока. А летом могут отдать форварда в другой клуб ещё дороже, чем подписывали. Форвард заиграл и ему всего 25 лет. Исак вывел «Ньюкасл» в Лигу чемпионов, осталось только по-человечески попрощаться.

63.3 млн евро. Доминик Соланке, «Тоттенхэм»

Босс клуба Леви устал от футбольных проблем «шпор». Говорят, что тренера Постекоглу уволила дочь совладельца «Тоттенхэма». Хлоя Леви – юная девушка, судя по фотографиям, а её папаша давно присматривается к покупателям в надежде продать часть акций «Тоттенхэма». Победа в Лиге Европы привлекла внимание к проекту, но клуб потратил деньги не только на футболистов, а и на стадион в Лондоне. Проект неприлично дорогой, поэтому не удивляет низкое место «шпор» в рейтинге самых дорогих сделок для богачей из АПЛ. Отдали «Борнмуту» 63.3 млн евро за футболиста, которого сами «вишенки» подписали за 21.2 млн евро у «Ливерпуля». Форвард постепенно вырос в цене, но Доминик Соланке точно не новый Харри Кейн.

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Все комментарии
Migelito
Migelito
сегодня в 19:14
Рынок давно сошел с ума, и это не секрет. Арабы сделали то, что не удалось сделать китайцам - обвалили рынок. Теперь даже за игроков ротации платят свыше 30 млн. И если сити на все плевать, то остальные вынуждены подстраиваться. Ливерпулю жизненно необходимо усиление, в том числе и усиление ротации, поэтому у них не было шансов подписать качественного игрока за вменяемые деньги. Роскоши по прежнему нет, просто латают дыры. Обидно, что Виртц может поплыть тупо из за дваления ценника, прессы и прочего внефутольного. Надеюсь этого не случится, и немец окажется настоящим немцем))
DXTK
DXTK
сегодня в 14:41, ред.
Сити не привыкать кидать деньги.....по 100 лямов....... у них защитники от 50 мултов скамейку греют....... а еще в све вермя они подписывали Робиньо, Жо и тд.......... да и вообще траснфер Грилиша давно отбит....победами в АПЛ и в ЛЧ.......общим треблом.....так что не особо его трансфер негативно сказался на клубе.....тут скорей всего сам футболист оказался не в своей команде...... в Вилле мы видели одного Грилиша там ему пришлось быть лидером тащить на себе команду в МС за чем что-то придумывать когда просто отда другому пас а тот третьему передал скучно ему стало......ходя по полю пешком.......вот и все.

PS И потом у сити есть деньги по этому таких как Грилишей стараются им впихнуть в тридорого......... хотя его цена не выше 50 ти........заработала АВ на нем и правильно сделали. Пока товар в цене его пихнули..........это уже пробелы Сити и Гвардиолы почему он у них так не заиграл хотя бы как в вилле........не вышел на новый урвоень тд
DXTK
DXTK
сегодня в 14:36
Кто-то говорит больше намекает.....на переход Вирца и его желание играть за Ливерпуль мог повлиять Клопп........ скажем мог дать совет........
rufunt
rufunt
вчера в 22:21, ред.
натягивание совы на глобус от автора, сразу читается, что автор болельщик другого английского клуба и лицемерит, когда желает успехов Вирцу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:54, ред.
"Вирц в опасной компании Грилиша и Погба" - Пока , что Вирц может быть в успешной компании Ливера!)
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