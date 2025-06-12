«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на новый сезон

«Манчестер Юнайтед» и adidas представили новую домашнюю форму команды на сезон 2025/26. Пресс-служба клуба сообщает:

На рукаве присутствует абстрактный рисунок в разных оттенках красного, демонстрирующий различные элементы поля, трибун и туннеля.

Завершают образ стильный чёрно-белый V-образный воротник и манжеты рукавов, три полосы чёрного цвета, спускающиеся по плечам, а также логотип adidas и логотипы спонсоров контрастного белого цвета. Последним свидетельством богатого наследия клуба является надпись «Театр мечты» на задней стороне воротника.