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«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на новый сезон

вчера, 17:53

«Манчестер Юнайтед» и adidas представили новую домашнюю форму команды на сезон 2025/26. Пресс-служба клуба сообщает:

На рукаве присутствует абстрактный рисунок в разных оттенках красного, демонстрирующий различные элементы поля, трибун и туннеля.

Завершают образ стильный чёрно-белый V-образный воротник и манжеты рукавов, три полосы чёрного цвета, спускающиеся по плечам, а также логотип adidas и логотипы спонсоров контрастного белого цвета. Последним свидетельством богатого наследия клуба является надпись «Театр мечты» на задней стороне воротника.

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на новый сезон

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Все комментарии
akqr7uybma2h
akqr7uybma2h
вчера в 19:18
Не форма красит игрока, а игрок форму.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:08
Так себе вариант, меня основной цвет как-то не устроил...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:59, ред.
А смысл ? Ведь в эту новую форму залезут те, кто позорил старую.
Гость
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