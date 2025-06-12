У «армейцев» проблемы после ухода Николича. Иностранные тренеры отказывают ЦСКА

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вчера, 23:23

Список фамилий пополняется.

«Армейцы» не скрывают, что есть проблемы

Сначала в ЦСКА без скандалов отпустили Николича, и это верный подход. Можно оспаривать моральную составляющую расставания – Марко бросил «армейцев» через полгода после того, как его команда нащупала игру в новой тактической схеме, но серб говорит, что зарплата и бюджет клуба не были причиной ухода. В прощальном сообщении Николич тепло отзывается о каждом, с кем встретился в ЦСКА , намекая на личные причины ухода. Проще говоря, жена и дочка хотят жить в Греции, а не в России, поэтому тренер держит путь в АЕК .

Для ЦСКА неожиданный уход главного тренера становится проблемой, ведь рынок пустует. Карпина приглашали за последние годы сами «армейцы», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Каждый толковый тренер сразу получает билет в Москву, как Личка и Федотов, которые раньше работали в Оренбурге. Не все задерживаются в столице и добиваются успехов, но даже приглашение «Спартаком» Станковича стало настоящим сюрпризом. Не думали, что тренер с амбициями – Деян хочет работать в Серии А, согласится прилететь в Москву.

Справедливым будет утверждение, что Николич пошел навстречу руководству ЦСКА , когда возглавил команду. У «армейцев» не было под рукой сильного тренера на замену Федотову, а серб легко мог найти клуб в Европе, что в итоге сделал через год. Марко выиграл Кубок России, как и его российский предшественник, но не считает, что с нынешними расходами и долгами ЦСКА можно победить в РПЛ . В таком случае Николич поступил честно, потому что теперь у его сменщика будет возможность приступить к работе с важной для футбола мотивацией.

Сильные иностранцы не спешат в Москву

Марцел Личка не хочет больше работать в РПЛ . После противоречивых лет в «Динамо» надеется возглавить клуб из еврокубков. Матиас Алмейда, которого фанаты могут помнить по игре за «Лацио», «Интер» и «Парму», тоже не спешит. Аргентинцу, который возглавлял недавно как раз АЕК , предложил контракт клуб, откуда греки переманили Николича. Прямо обмен футбольными семьями. А реальные родственники Алмейды предпочитают жить в теплой Греции, тренеры всегда должны учитывать желание жены и взрослеющих детей.

Свою супругу Алмейда знает давно. Они познакомились, когда Матиас играл за «Ривер Плейт». Сеньора Лусиана была моделью, репортером на ЧМ -98, актрисой, а потом стала мамой, в семье три дочери. Девушки жили в Аргентине, Мексике, США и Греции за последние десять лет. Не будем исключать отказ подростков и их матери от переезда в Москву. Директор ЦСКА Бабаев будет рассказывать о ресторанах и бутиках, но если София, Азуль и Серена – фанатки солнышка, то идея о переезде в стереотипно холодную Россию им не по душе.

Алмейда ждёт, чтобы его пригласили в Италию, поэтому вряд ли быстро согласится. Также есть сомнения, что наставник АЕКа, который проиграл все шесть матчей чемпионского плей-офф в Греции, подходит ЦСКА . У «армейцев» упрямый клуб бойцов. Роше и Кисляку нужен толковый и спокойный наставник. Алмейда не самый успешный аргентинский тренер. Впрочем, Личка тоже вряд ли подходит, ведь у чеха огромные проблемы с организацией игры в защите, а ЦСКА строится от обороны. Поиски нового наставника продолжаются.

Среди россиян нет подходящего кандидата

Директор по коммуникации ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Личка хочет работать западнее, а Черчесова нет среди кандидатов, хотя у Станислава Саламовича есть желание вернуться в РПЛ . После ухода Николича последнее, что нужно Гинеру – пригласить в клуб «спартаковца». Конечно, вряд ли бывший владелец команды управляет в той мере, что раньше, но в ЦСКА остались люди, которые понимают разницу между приглашением бывшего тренера «Локомотива» Николича и ставкой на Черчесова, учитывая его богатый опыт конфликтов с футболистами.

Не хватало ещё, чтобы Акинфеева на старости футбольных лет приглашали «выйти поговорить». Карпин направляется в «Динамо», поэтому в списках ЦСКА появляются такие отечественные кандидатуры как Осинькин. Бывший наставник «Крыльев Советов» точно не худший российский тренер, но у него не получилось в прошлом сезоне с самарцами. Странно будет доверять опытному наставнику непростой для работы ЦСКА . Трансферов за большие деньги точно не будет. В любой момент клуб может потерять несколько лидеров.

Роша, Мойзес, Дивеев, Файзуллаев и Обляков не клялись в футбольной верности «армейцам», а опытного Пьянича может не устроить идея с понижением зарплаты. Впереди у ЦСКА новые испытания. Весной они достойно прошли короткий отрезок, взяли медали в РПЛ и Кубок страны. И этого мало для мотивации коллектива на большие подвиги. Вторая строчка и предыдущий кубковый трофей Федотова не изменили ход «армейской» истории. Команда по-прежнему опасна для каждого соперника, но выбор тренера – критически важный шаг.

Точно не стоит возвращать Газзаева, который 20 лет назад выиграл Кубок УЕФА . А если говорить серьезно, то нет идеальной готовой кандидатуры, ведь даже ставка на Николича вызывала сомнения у части фанатов. Снова придется делать опасный выбор в надежде на конечный успех. Будь свободным тренер Слуцкий, могли снова вступить в привычную речку. Тем более, Леонид Викторович после вылета из РПЛ с «Рубином» хотел бы отбелить репутацию. Но бывший чемпион с ЦСКА успешно работает в Китае, был вторым в прошлом сезоне.