«Пари НН» сообщил об отставке Ганчаренко

«Пари НН» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Виктором Ганчаренко.
Также клуб покидают помощники специалиста Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.
Ганчаренко работал с нижегородской командой с октября 2024 года. В минувшем сезоне коллектив занял 13-е место в РПЛ и попал в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступил «Сочи».
Вместе с помощниками?
Мну больше чем уверен талант Гончаренко засверкал бы в Северной Пальмире новыми, яркими красками!
А многоопытный Сергей Богданович, показал бы мастер-класс в НН...!)
Вместе с помощниками?
Мну больше чем уверен талант Гончаренко засверкал бы в Северной Пальмире новыми, яркими красками!
А многоопытный Сергей Богданович, показал бы мастер-класс в НН...!)
Карма настигла Пари НН.
ЭТО за ничем не обоснованное увольнение Серёги Юрана, который создал очень и очень боеспособный коллектив.
ДенежкАФФ пожалели приобрести ему ещё более менее нормальных игроков???
Так он же для вас, для города, для болельщиков Нижнего старался!!!
НЕ оценили этого старания?
Теперь мучайтесь со всякими "Гончаренками" и компенсацию им огромную платите!
Как тут не вспомнить ЛЕГЕНДАРНУЮ фразу нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова...
Карма настигла Пари НН.
ЭТО за ничем не обоснованное увольнение Серёги Юрана, который создал очень и очень боеспособный коллектив.
ДенежкАФФ пожалели приобрести ему ещё более менее нормальных игроков???
Так он же для вас, для города, для болельщиков Нижнего старался!!!
НЕ оценили этого старания?
Теперь мучайтесь со всякими "Гончаренками" и компенсацию им огромную платите!
Как тут не вспомнить ЛЕГЕНДАРНУЮ фразу нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова...