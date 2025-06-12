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«Пари НН» сообщил об отставке Ганчаренко

вчера, 18:32

«Пари НН» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Виктором Ганчаренко.

Также клуб покидают помощники специалиста Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

Ганчаренко работал с нижегородской командой с октября 2024 года. В минувшем сезоне коллектив занял 13-е место в РПЛ и попал в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступил «Сочи».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:34
Туда и дорога
z9jp4z7ttd8k
z9jp4z7ttd8k
вчера в 23:04
Тренер малость перехваленный в свое время, на деле пока никакой.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:53
Взяли как палочку - выручалочку, но не уразумели, что у г-на Гончаренко не семь пядей во лбу, да и состав команды "не бей лежачего". Итог его работы закономерен.
Vilar
Vilar
вчера в 19:58
Ганчаренко пора домой. У Батьки проблема с бульбой, срочно нужен такой помощник по выращиванию бульбы.
Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов
вчера в 19:42
Удачи Михалычу! как всегда, начал за здравие, закончил за упокой(
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:37
А смысл,"футболисты" то остались
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:31
Вите пора взять паузу и отдохнуть....
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:30
"Гончаренко, как тренер, уже давно закончился."

Если уж анализировать ВСЮ его тренерскую деятельность, то он начался, как тренер, и закончился прямо в Белоруссии.
Правда, ещё было какое-то "пробуждение" в Уфе, но потом всё вернулось на круги своя...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:23
КАРМА - вот что скажу.
Карма настигла Пари НН.
ЭТО за ничем не обоснованное увольнение Серёги Юрана, который создал очень и очень боеспособный коллектив.
ДенежкАФФ пожалели приобрести ему ещё более менее нормальных игроков???
Так он же для вас, для города, для болельщиков Нижнего старался!!!
НЕ оценили этого старания?
Теперь мучайтесь со всякими "Гончаренками" и компенсацию им огромную платите!
Как тут не вспомнить ЛЕГЕНДАРНУЮ фразу нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова...
vqjev2r9r2k4
vqjev2r9r2k4
вчера в 19:21
Витя и здесь облажался, пора ему в Беларусь возвращаться
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:15
Гончаренко, как тренер, уже давно закончился. А ведь не так давно он был одним из самых перспективных футбольных специалистов. Уволить его стоило раньше, человек даже семью не перевёз в Нижний Новгород. Интересно, найдётся ли ещё в России клуб, который Гончаренко убедит в своей нужности?
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Я не дописал, дружище. На сайте, пару дней назад была статья, что В. Гончаренко могут уволить. Да и на других источниках тоже. Я еще тогда написал: значит, уволят. И вот сегодня вышла уже другая статья с увольнением. ))) Еще администрация клуба сообщала, что никто увольнять тренера не собирается.) Тут еще и такая статья была сейчас прикреплю скринчик. https://www.soccer.ru/news/1404093/gancharenko-viktor
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:11
А когда гуся мелика выгонят за стабильные результаты?
kasmc8ex4d84
kasmc8ex4d84
вчера в 19:08
Гончаренко не повезло с очередной командой или наоборот.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:04
Там не слухи))Пари НН» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Виктором Ганчаренко.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1409799/gancharenko-viktor-pari-nn 12.06.2025
dv2t2ejgxcnf
dv2t2ejgxcnf ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:02
Лучше Истеричку у себя поменяйте.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:43
А если ротацию тренеров с Зенитом сделать?
Вместе с помощниками?
Мну больше чем уверен талант Гончаренко засверкал бы в Северной Пальмире новыми, яркими красками!
А многоопытный Сергей Богданович, показал бы мастер-класс в НН...!)
drug01
drug01
вчера в 18:43
Эх Витек!! А мне его очень жалко!!!!
протон
протон
вчера в 18:42
Если слухи пошли то уволят. Кто следующий на пост из всего разнообразия отечественных специалистов?
Гость
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