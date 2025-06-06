Проверка для Карпина. Нигерия показала уровень, Сафонов привёз, однако даже так сборная России играла неплохо

1749239786

вчера, 22:56

Боевая ничья.

Непривычный уровень сопротивления

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отмечал:

Не приехали звёзды Нигерии? Окей, нет лидеров, но другие футболисты, которые сегодня выйдут, для нас это будет серьезная проверка. И мне очень хочется, чтобы эта проверка совершилась. Чтобы понять наш уровень, проверить себя именно на таком уровне сопротивления, какой будет со стороны Нигерии.

У россиян правда давно не было серьёзного соперника. О чём говорить – в марте команда играла со сборными Замбии и Гренады, а в 2024-м встречалась с Сирией, Брунеем, Вьетнамом, Белоруссией. И разница мячей в этих матчах была космическая – 32:0 (ещё были 4:0 с Сербией, но тут карты спутало раннее удаление).

Нигерия отлично подошла под эти цели (и результат соответствующий). С первых минут завязалась серьёзная борьба. «Африканские бразильцы» пытались установить контроль над мячом, а при потере сразу включались в отбор. Россиянам не давали времени для принятия решений, это усложняло продвижение мяча. Хозяева пытались выходить из-под давления передачами в одно-два касания.

На своей половине Нигерия сохраняла подвижную оборонительную структуру и персональные ориентировки. Как итог, основная рубка происходила вдали от ворот, за каждый удар приходилось рубиться – и первый момент россияне создали с углового.

Размен атаками

При 0:0 команды присматривались друг к другу – и в этой борьбе хозяева преуспели. Прошла атака по флангу, Круговой простреливал из расчёта на удар, но мяч от защитника Нигерии рикошетом влетел в ворота. Что важнее – гол не повлиял на качество игры. Нигерийцы сохранили структуру и установили владение, Россия стала выжидать. При этом игра раскрылась. Под занавес первого тайма нигерийцы были крайне близки к тому, чтобы сравнять счёт – острый выпад, удар в лёт после углового. В первом случае у гостей был реальный шанс забить: Деле-Баширу открылся под передачу и оббежал Мелёхина, вышел 1-на-1 с вратарём. На последнем рубеже Матвей Сафонов сотворил чудо-спасение – молниеносная реакция позволила сохранить ворота на замке.

После перерыва инициатива перетекла в руки гостей. Пространства на половине сборной России стало больше – и нигерийцы умело этим пользовались. На первых минутах убойный момент возник у Бонифейса – Виктор замкнул прострел, но пробил прямо во вратаря.

Закрыли форварда – Карпин нашёл выход

Особенно тяжело пришлось Николаю Комличенко и в последствии Ивану Сергееву. У Нигерии довольно рослые центральные защитники, что давало дополнительное преимущество помимо организованной игры при обороне. Одной из важных функций сборной России при владении были забросы в финальную треть. В центре обороны играл Максим Осипенко, у защитника отличная культура паса и точные дальние передачи – а на острие был его партнёр по команде. Карпин длительное время тренировал их в «Ростове» – логично, что и в сборной мелькали попытки использовать их сыгранность. И всё же разница в габаритах сказывалась, до нападающих мяч доходил редко.

В то же время свои моменты хозяева всё равно находили, помогала активность инсайдов. Батраков был креативным центром команды в этом матче. Он отлично видел площадку и попадал в темп игры. В финальной трети несколько раз хорошо открывался Баринов – в концовке у Дмитрия было сразу два убойных момента (с углового пробил мимо, после бил по летящему мячу поблизости от ворот). Вдобавок важным оружием был ещё один давний козырь Карпина – стандарты. Центральные защитники Мелехин и Осипенко регулярно выдвигались в чужую штрафную при угловых и пару раз добирались до мяча. На выходе центрфорвард сборной оказался выключен из игры – но коллективно это удалось компенсировать.

Пропущенный мяч – курьёзный, но логика в нём есть

У подопечных Валерия Карпина получился хороший матч. Россияне выдержали темп, который предложила Нигерия и сами отвечали хлёсткими атаками. То же самое можно сказать об уровне сопротивления. Другое дело – держать такую интенсивность получалось не всегда. Просадка концентрации обошлась довольно дорого.

Нигерийцы забрали первые минуты второго тайма – при обороне у сборной России стало появляться свободное пространство. Когда гости довели мяч до удара, пробел возник на правом фланге, после этого создали остроту с углового. Но и тут забитый мяч случился после ошибки. Матвей Сафонов получил мяч, но слишком слабо отдавал на защитника – Арокодаре выдвинулся на перехват и наказал вратаря.

После матча Данил тоже отметил, что гости наказали команду за ошибки:

Хорошая боевая игра. Моментов было много создано и у наших ворот, и у ворот Нигерии. Думаю, всё, что создала Нигерия – это то, что мы себе привезли. Команда сильная, атлетичная, моментами было непросто. Опять же – если бы сами себе не привозили….

Для сборной России прервалась шикарная серия. Национальная команда, начиная с 2023 года, одержала восемь побед, общий счёт достиг 44:0. Сегодня команда впервые не смогла победить – плюс не сумела отстоять на ноль. С другой стороны, важнее, что россияне наконец сыграли с конкурентоспособным соперником, который позволил проанализировать свой текущий уровень. Если информация о товарищеском матче с Аргентиной подтвердится, это будет ещё одна важная проверка для сборной.