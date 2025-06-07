Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыЛига наций 2024/2025

Победа сделает Ямаля фаворитом на «Золотой мяч». Испании предстоит важный финал

вчера, 22:29
Сборная Испании

В равной борьбе Ламина и Усмана даже Лига наций может повлиять на расклады.

Роналду изголодался по трофеям – даже подумывал уйти из «Аль-Насра»

Возможно, Криштиану просто наскучил информационный штиль, и он решил устроить бум из инсайдов. После завершения сезона в Саудовской Аравии форвард написал в соцсетях:

Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем.

И действительно – футболист провёл вот уже три сезона в составе аравийского гранда. Каждый раз его команда входила в число фаворитов крупнейших турниров, но выжать из этого ничего не удалось. По итогам завершившегося сезона «Аль-Наср» показал худший результат с момента подписания Криштиану – третье место, 70 очков.

Это ещё сильнее бьёт по эго многократного обладателя «Золотого мяча». Он не привык оставаться без трофеев – а тут целая засуха. В связи с этим трофейная засуха в сборной Португалии ощущается ещё острее. Национальная команда после победы на Евро-2016 и в Лиге наций УЕФА-18/19 ничего не смогла завоевать. Понятно, что Лига наций – турнир, который больше смахивает на товарищеский или предсезонный.

С другой стороны, есть топ-вывеска, есть трофей, за который предстоит бороться – а иной возможности выиграть в этом сезоне хоть что-то уже нет.

Мартинес грамотно рулит «селесао»

Когда Роберто Мартинес приходил на пост главного тренера, все говорили о первостепенной задаче – найти общий язык с Криштиану Роналду. Это главная звезда португальцев с таким резюме, которое никто даже при всём желании не смог бы перебить. С таким необходимо считаться. Тем более у форварда осталась спортивная злость и мотивация играть – хоть не всегда он приносил пользу на поле. В любом случае оставлять его на скамейке опасно – может полыхнуть в раздевалке. И регулярно выпускать Криша на поле чревато, поскольку форварду уже не хватает резкости рефлексов, скорости, чтобы выдерживать нужный темп от матча к матчу.

При этом Мартинес не старается мериться с нападающим авторитетом. Испанец регулярно выпускает Роналду, периодически давая отдохнуть. От таких действий есть толк. Футболист, может, и стал выпадать чаще – но, когда игра идёт, именно он становится определяющей фигурой на поле. Голы Криша принесли Португалии победы над Хорватией, Шотландией и Польшей. Он же в плей-офф Лиги наций забивал Дании и Германии (с бундестим его мяч – победный). И в текущем сезоне «селесао» за девять матчей проиграли лишь раз. Так что сейчас Мартинес на коне.

Такую Испанию не остановить

Победа Португалии над Германией была неожиданной, но перестрелка Испании и Франции не поддаётся никакому объяснению. С «красной фурией» всё понятно – молодёжь растянула День самоуправления на весь сезон и теперь делает, что хочет. На самом деле, такой своенравной и яркой команды футболу очень не хватало.

После победного шествия на Евро-2024 испанцы прошлись по своей группе Лиги наций – лишь в первом туре потеряли очки с Сербией. Дальше были пять побед кряду, два «сухаря», два разгрома, одна «перестрелка» (3:2 со Швейцарией). В четвертьфинале с Нидерландами повторили разборки «Интера» и «Барсы». Две ничьи, победитель определялся в серии пенальти. Кажется, такая команда способна и очередной финал превратить в карнавал – и в итоге забрать победу.

Ямалю нужен ещё один аргумент для ЗМ

Прямо сейчас разворачивается историческая гонка за «Золотой мяч». Раньше были два таланта планетарного масштаба и все остальные – именно первые при любых раскладах разыгрывали главную индивидуальную награду. Теперь поколение сменилось. Ситуация, как казалось, выравнялась. Есть Дембеле со своими аргументами в пользу трофея, есть Рафинья, где-то дальше Салах – мог быть выше, но помешал провал «Ливерпуля» за пределами АПЛ.

Ураганом в эту компанию внёсся 17-летний тинейджер. Ламин будто прошёл футбол за пару сезонов. Стремительно закрепился в «Барсе» и взял Евро со сборной в прошлом году, а теперь собрал все трофеи в Испании с каталонцами – уже в качестве лидера и законодателя мод. И прибавить к этому ЛЧ, где «блауграна» добралась до полуфинала – и претендовала на крышесносный финал против «Пари Сен-Жермен».

Выбор сделать не так просто, но само присутствие юниора в зачёте ЗМ – это аномалия. И намёк на то, что новый мировой талант обозначает свои претензии. ЛЧ взял Дембеле, но его позиции в гонке не назвать крепкими. И Ямалю тоже нужны дополнительные аргументы – яркий перформанс за сборную подойдёт. Францию Усмана он отправил бороться за третье место Лиги наций, только этого мало. Нужна и победа в финале.

Португальцам не везёт в официальных матчах с «красной фурией»

В официальных матчах у «селесао» огромные проблемы с испанцами. За последние 15 лет португальцы ни разу не обыграли «красную фурию» – а если говорить исключительно об официальных матчах, то последняя победа Португалии датируется вообще летом 2004 года, тогда автором единственного мяча стал Нуну Гомеш.

Прогноз Soccer.ru: очень сложно не поверить в испанский ураган. Команда на огромном ходу, а в отсутствие больших турниров развлекать себя приходится самостоятельно. Это будет крутое противостояние звезды прошлого – Роналду, и будущего – Ямаля. Но эта интрига – максимум. «Красная фурия» переиграет сборную Португалии и победит в финале.

Руис: «После недавней победы на Евро-2024, мы хотим выиграть и Лигу наций»
05 июня
Футболисты из РПЛ на пороге исторического события. Узбекистан близок к выходу на ЧМ-2026
05 июняRoman Novikov в блоге Смотри ширеКомментарии4
Сегодня Дембеле и Ямаль разыграют «Золотой мяч». Французы хотят отомстить испанцам за Евро-2024
05 июняRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии7
Сборная Германии мешает Роналду всю его карьеру. Сегодня появился шанс на реванш
04 июняRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии2
Известны участники следующего сезона Лиги чемпионов. 29 клубов ждут жеребьёвку и соперников
02 июняRoman Novikov в блоге Магический шарКомментарии3
Стало известно, какие медали получит победитель Кубка России
01 июня Фото
Сортировать
Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 08:44
А говорят это личная награда
Вот Дембеле со сборниой проиграл и уже не претендент
А почему же Карвахаль выиграв и ЛЧ
и ЧЕ ничего не получил
А ведь он был одним из ключеввх игроков в командах добывавших эти трофеи
Вот и в этом году дадут будущей звезде маркетинга и рекламы
Поэтому ЗМ свое отжил
Году этак в 2020
Хотя с 2010 го наверное даже
112910415
112910415
сегодня в 07:32
Трудно представить что-то иное, кроме победы Испании!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Nick Ch (раскрыть)
сегодня в 02:21
Не так. Победитель выше полуфиналиста на два шага, а не на один матч, в этом и смысл кубков. Тоесть серьезный отрыв. Вы как я пон не хотите, чтоб дембель попадал в топ3? Ну, ничего страшного, в мире есть много чего мы с вами не хотим, но случается. Смиритесь. Вы НИКАК не повлияете
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Nick Ch (раскрыть)
сегодня в 02:16
Да погуглите уже что сделал дембель в лч, я ж не гугл))) тем ценнее победа клуба из нетопового чемпионата для жюри зм, они за разнообразие. Я б дал рафу или дембелю, надо смотреть стату. Я думаю, что дембель не должен обрадоваться если будет в итоге на 10 месте. Давайте так, его может обогнать по чесноку токо салах, раф и ямаль, ну, я понимаю, вы оригинал, но трезво если посмотреть.
Ну, давайте - мало ли, у жюри еще кто будет один мбаппе какой нить с педри. Тоесть даже если ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ они наберут больше голосов (что математически очень маловероятно), то самое низкое место дембеля - шестое. Десятое НИКАК не возможно, на десятом он у ВАС только может быть
Nick Ch
Nick Ch ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ну так дайте тогда Хвиче или Дуэ, Усманчику-то за какие заслуги? ЛЧ - аргумент сильный конечно, но, если подумать, и полуфинал - высокая стадия, Ямаль и Рафинья сыграли всего на один матч меньше в турнире по сути… В финале Усманчик не забил кстати, чего не сказать о Хвиче… А чемпионат Франции выиграть… Ну это прям совсем не аргумент, учитывая расстановку сил в нём… ПСЖ там - традиционно гегемон, и уровень чемпионата в целом намного ниже Англии или Испании.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Я думал вы за рона болееете
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Nick Ch (раскрыть)
сегодня в 00:41
Потому что обычно в год, когда сборные не проводят турниры и когда у победителя лч есть и внутренний чемпионат, то лучший игрок лч становится обладателем зм. Я считаю, что на зм есть три претендента - дембель, раф и недоросль. Нов основном дают за выигрыш лч
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 23:55
Не понимаю, почему Усманчика Дембеле вообще выделяют. Первую половину сезона полностью провалил. Вплоть до отстранения. Во второй половине ПСЖ оживились. Во-многом, это связано с приходом Хвичи, но того даже не рассматривают… Салах феерил в первой половине сезона, во второй у всего Ливерпуля был спад, но всё равно Салах повторил рекорд АПЛ по гол+пас. Барселона доминировала в Испании, а если бы прошли в финал… Ямаль тащил и показывал магию
В общем, как по мне, Усман должен радоваться попаданию в топ-10, а всерьёз рассматривать его в качестве победителя ЗМ - смешно…
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:34
Надо золотой и серебряный выдавать, что бы обидно не было почти равным претендентам. Например Рафинья когда сможет взять мяч если не сейчас. А Ямаль и в следующем году мог бы получить
alexgurzan
alexgurzan ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:14
Добрый вечер.
Поправим.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:03
Ждём красивой победы Испании и парочку голов от самого Ламина Ямаля!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:48
Удачи Роналду и пусть он возьмёт ЗМ
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:47
Доброго Здоровья, уважаемые админы!
Зашёл в раздел "архив" и в матче Гибралтар-Хорватия счёт 7:0 в пользу хозяев и зачётный коэффициент - 20, а в протоколе матча, так вообще значится двадцать голов. Сдаётся мне, что кто-то троллит хорватов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:44
испанцы играют по заветам великого Пеле и берут свое за счет могучей атаки.
испанцы забьют сколько они захотят.
португальцы - сколько могут.
4-2 победа красной фурии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 