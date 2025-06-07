Победа сделает Ямаля фаворитом на «Золотой мяч». Испании предстоит важный финал

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вчера, 22:29

В равной борьбе Ламина и Усмана даже Лига наций может повлиять на расклады.

Роналду изголодался по трофеям – даже подумывал уйти из «Аль-Насра»

Возможно, Криштиану просто наскучил информационный штиль, и он решил устроить бум из инсайдов. После завершения сезона в Саудовской Аравии форвард написал в соцсетях:

Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем.

И действительно – футболист провёл вот уже три сезона в составе аравийского гранда. Каждый раз его команда входила в число фаворитов крупнейших турниров, но выжать из этого ничего не удалось. По итогам завершившегося сезона «Аль-Наср» показал худший результат с момента подписания Криштиану – третье место, 70 очков.

Это ещё сильнее бьёт по эго многократного обладателя «Золотого мяча». Он не привык оставаться без трофеев – а тут целая засуха. В связи с этим трофейная засуха в сборной Португалии ощущается ещё острее. Национальная команда после победы на Евро-2016 и в Лиге наций УЕФА -18/19 ничего не смогла завоевать. Понятно, что Лига наций – турнир, который больше смахивает на товарищеский или предсезонный.

С другой стороны, есть топ-вывеска, есть трофей, за который предстоит бороться – а иной возможности выиграть в этом сезоне хоть что-то уже нет.

Мартинес грамотно рулит «селесао»

Когда Роберто Мартинес приходил на пост главного тренера, все говорили о первостепенной задаче – найти общий язык с Криштиану Роналду. Это главная звезда португальцев с таким резюме, которое никто даже при всём желании не смог бы перебить. С таким необходимо считаться. Тем более у форварда осталась спортивная злость и мотивация играть – хоть не всегда он приносил пользу на поле. В любом случае оставлять его на скамейке опасно – может полыхнуть в раздевалке. И регулярно выпускать Криша на поле чревато, поскольку форварду уже не хватает резкости рефлексов, скорости, чтобы выдерживать нужный темп от матча к матчу.

При этом Мартинес не старается мериться с нападающим авторитетом. Испанец регулярно выпускает Роналду, периодически давая отдохнуть. От таких действий есть толк. Футболист, может, и стал выпадать чаще – но, когда игра идёт, именно он становится определяющей фигурой на поле. Голы Криша принесли Португалии победы над Хорватией, Шотландией и Польшей. Он же в плей-офф Лиги наций забивал Дании и Германии (с бундестим его мяч – победный). И в текущем сезоне «селесао» за девять матчей проиграли лишь раз. Так что сейчас Мартинес на коне.

Такую Испанию не остановить

Победа Португалии над Германией была неожиданной, но перестрелка Испании и Франции не поддаётся никакому объяснению. С «красной фурией» всё понятно – молодёжь растянула День самоуправления на весь сезон и теперь делает, что хочет. На самом деле, такой своенравной и яркой команды футболу очень не хватало.

После победного шествия на Евро-2024 испанцы прошлись по своей группе Лиги наций – лишь в первом туре потеряли очки с Сербией. Дальше были пять побед кряду, два «сухаря», два разгрома, одна «перестрелка» (3:2 со Швейцарией). В четвертьфинале с Нидерландами повторили разборки «Интера» и «Барсы». Две ничьи, победитель определялся в серии пенальти. Кажется, такая команда способна и очередной финал превратить в карнавал – и в итоге забрать победу.

Ямалю нужен ещё один аргумент для ЗМ

Прямо сейчас разворачивается историческая гонка за «Золотой мяч». Раньше были два таланта планетарного масштаба и все остальные – именно первые при любых раскладах разыгрывали главную индивидуальную награду. Теперь поколение сменилось. Ситуация, как казалось, выравнялась. Есть Дембеле со своими аргументами в пользу трофея, есть Рафинья, где-то дальше Салах – мог быть выше, но помешал провал «Ливерпуля» за пределами АПЛ .

Ураганом в эту компанию внёсся 17-летний тинейджер. Ламин будто прошёл футбол за пару сезонов. Стремительно закрепился в «Барсе» и взял Евро со сборной в прошлом году, а теперь собрал все трофеи в Испании с каталонцами – уже в качестве лидера и законодателя мод. И прибавить к этому ЛЧ , где «блауграна» добралась до полуфинала – и претендовала на крышесносный финал против «Пари Сен-Жермен».

Выбор сделать не так просто, но само присутствие юниора в зачёте ЗМ – это аномалия. И намёк на то, что новый мировой талант обозначает свои претензии. ЛЧ взял Дембеле, но его позиции в гонке не назвать крепкими. И Ямалю тоже нужны дополнительные аргументы – яркий перформанс за сборную подойдёт. Францию Усмана он отправил бороться за третье место Лиги наций, только этого мало. Нужна и победа в финале.

Португальцам не везёт в официальных матчах с «красной фурией»

В официальных матчах у «селесао» огромные проблемы с испанцами. За последние 15 лет португальцы ни разу не обыграли «красную фурию» – а если говорить исключительно об официальных матчах, то последняя победа Португалии датируется вообще летом 2004 года, тогда автором единственного мяча стал Нуну Гомеш.

Прогноз Soccer.ru: очень сложно не поверить в испанский ураган. Команда на огромном ходу, а в отсутствие больших турниров развлекать себя приходится самостоятельно. Это будет крутое противостояние звезды прошлого – Роналду, и будущего – Ямаля. Но эта интрига – максимум. «Красная фурия» переиграет сборную Португалии и победит в финале.