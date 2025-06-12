Томас Франк — новый главный тренер «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» объявил о назначении Томаса Франка новым главным тренером команды. Контракт рассчитан до 2028 года.
С 2016-го датчанин возглавлял «Брентфорд», выведя его из Чемпионшипа в Английскую Премьер-Лигу и сумев сохранить для клуба место в турнире. В штаб Франка в «Тоттенхэме» войдут Джастин Кокрейн, Крис Хаслам и Джо Ньютон, с которыми он работал в «Брентфорде», а также Андреас Георгсон из «Манчестер Юнайтед».
Ранее «шпор» покинули Миле Йединак, Ник Монтгомери и Серхио Раймундо.
Но есть пара проблем, с которыми придётся столкнуться датчанину. Заметная часть фанатов Шпор находится чуть ли не в перманентной истерике по поводу ухода Энжа, Франка ждёт давление и акции против себя при первых же проблемах.
Во-вторых, неясно какая в раздевалке атмосфера и не повторится ли сценарий с Нуну, которого просто слила группа игроков во главе с Кейном. В таком случае, тем более понятны слухи об уходе Сона и Ромеро. Для Шпор сейчас наилучшее время для перезапуска команды и Франк, в теории, идеален для этого.
Но есть пара проблем, с которыми придётся столкнуться датчанину. Заметная часть фанатов Шпор находится чуть ли не в перманентной истерике по поводу ухода Энжа, Франка ждёт давление и акции против себя при первых же проблемах.
Во-вторых, неясно какая в раздевалке атмосфера и не повторится ли сценарий с Нуну, которого просто слила группа игроков во главе с Кейном. В таком случае, тем более понятны слухи об уходе Сона и Ромеро. Для Шпор сейчас наилучшее время для перезапуска команды и Франк, в теории, идеален для этого.