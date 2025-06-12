Томас Франк — новый главный тренер «Тоттенхэма»

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вчера, 22:29

«Тоттенхэм» объявил о назначении новым главным тренером команды. Контракт рассчитан до 2028 года.

С 2016-го датчанин возглавлял «Брентфорд», выведя его из Чемпионшипа в Английскую Премьер-Лигу и сумев сохранить для клуба место в турнире. В штаб Франка в «Тоттенхэме» войдут Джастин Кокрейн, Крис Хаслам и Джо Ньютон, с которыми он работал в «Брентфорде», а также из «Манчестер Юнайтед».

Ранее «шпор» покинули , и Серхио Раймундо.