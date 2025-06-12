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Томас Франк — новый главный тренер «Тоттенхэма»

вчера, 22:29

«Тоттенхэм» объявил о назначении Томаса Франка новым главным тренером команды. Контракт рассчитан до 2028 года.

С 2016-го датчанин возглавлял «Брентфорд», выведя его из Чемпионшипа в Английскую Премьер-Лигу и сумев сохранить для клуба место в турнире. В штаб Франка в «Тоттенхэме» войдут Джастин Кокрейн, Крис Хаслам и Джо Ньютон, с которыми он работал в «Брентфорде», а также Андреас Георгсон из «Манчестер Юнайтед».

Ранее «шпор» покинули Миле Йединак, Ник Монтгомери и Серхио Раймундо.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:51
трофей взяли, лет двадцать никто смеяться не будет, можно и отдохнуть и поэкспериментировать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:12
Мог бы еще и в Брентфорде порулить
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:25
Биография у него достойная
протон
протон
вчера в 23:09
На бумаге Франк просто шикарный вариант для Шпор и авторы четко расписали причины.

Но есть пара проблем, с которыми придётся столкнуться датчанину. Заметная часть фанатов Шпор находится чуть ли не в перманентной истерике по поводу ухода Энжа, Франка ждёт давление и акции против себя при первых же проблемах.
Во-вторых, неясно какая в раздевалке атмосфера и не повторится ли сценарий с Нуну, которого просто слила группа игроков во главе с Кейном. В таком случае, тем более понятны слухи об уходе Сона и Ромеро. Для Шпор сейчас наилучшее время для перезапуска команды и Франк, в теории, идеален для этого.
uyhxw7tyr3h6
uyhxw7tyr3h6
вчера в 23:01
Стоит пожелать новому тренеру только удачи.
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 22:36
Удачи
Гость
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