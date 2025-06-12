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ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2026

В Чаде не исключили возможность сыграть с Россией в следующем году

вчера, 21:54

Вице-президент Федерации футбола Чада Кадре Салех в разговоре с корреспондентом источника высказался на тему возможности провести товарищеский матч со сборной России.

В этом году матч со сборной России провести невозможно, у нас уже запланированы другие игры. Но будем смотреть, получится ли организовать матч наших сборных в следующем году. В будущем всё будет возможно.

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Чад  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 01:31
Ни то ни сё
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 23:49
Аргентинцы не едут,
Бразильцы молчат,
А нам сделали больно
И подкинули Чад
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:30
Как всегда актуально и в самую девятку,, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤣🤣🤣🤣😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
fauqvk5wdpnq
fauqvk5wdpnq
вчера в 23:24
Такие матчи необязательные, они хороши только для улучшение статистики
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:21
Каннибалов бояться - в Чад не ходить)...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:58
Смотрят члены ФИФА - УЕФА на игры нашей сборной со статусными соперниками и говорят друг другу в курилке: " Докатилась до ручки когда - то уважаемая во всём мире сборная".
29whbc4e2y9j
29whbc4e2y9j
вчера в 22:56
Чад ищет где заработать.
47htpfq66r9w
47htpfq66r9w
вчера в 22:50
Зачем так ждать долго!!!!
Old16
Old16
вчера в 22:16
Игра года!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:15
А где ?

"На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов" ??? )

"Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф."

Может ну его на фиг?)))
Capral
Capral
вчера в 22:09
А играть будут на озере Чад? А каннибалов не боятся?
catal
catal
вчера в 22:08
177 место в ФИФА из 211.
Нигерия была 43-й.
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