В Чаде не исключили возможность сыграть с Россией в следующем году

Вице-президент Федерации футбола Чада Кадре Салех в разговоре с корреспондентом источника высказался на тему возможности провести товарищеский матч со сборной России.
В этом году матч со сборной России провести невозможно, у нас уже запланированы другие игры. Но будем смотреть, получится ли организовать матч наших сборных в следующем году. В будущем всё будет возможно.
"На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов" ??? )
"Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф."
Может ну его на фиг?)))
"На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов" ??? )
"Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф."
Может ну его на фиг?)))