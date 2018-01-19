Наиль Измайлов: «Приложим все усилия, чтобы восстановить Джикию к ЧМ-2018»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что клуб приложит все усилия, чтобы защитник команды Георгий Джикия восстановился от травмы крестообразной связки колена до чемпионата мира.

«Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков.

Я очень сильно расстроен. Георгий - душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту».

Чемпионат мира начнется 14 июня.