«Зенит» поддерживает наиболее жесткий формат лимита на легионеров

По данным источника, «Зенит» поддерживает наиболее жесткий формат внутреннего лимита на легионеров.

Речь идет о критериях отбора легионеров для половины от общего возможного числа (при формате лимита «17 россиян + 8 легионеров» в заявке на сезон речь идет о четырех иностранцах, соответствующих критериям). Новые правила вступят в силу с сезона-2020/2021.

Руководство клуба принципиально поддержало идею с ужесточенными критериями и не возражало против самого жесткого формата отбора.

Наиболее радикальная версия отбора иностранцев предполагала, что из восьми легионеров, которых сможет с сезона 2020/2021 заявить футбольный клуб, выступающий в РФПЛ, четыре игрока должны будут соответствовать одному из следующих критериев:

— игрок должен провести не менее 75% матчей за последние 4 года за сборную, занимающую 1-40 места в рейтинге ФИФА;

— игрок в течение двух последних лет был однократным призером лиг топ-5 в Европе и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей;

— игрок в течение двух последних лет был однократным призером турниров, проводимых под эгидой ФИФА или конфедераций ФИФА;

— игрок в течение четырех последних лет был победителем Лиги чемпионов или Лиги Европы и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей.

Также отмечается, что «Зенит» выступил за увеличение количества доморощенных футболистов в заявке клубов. Так, к сезону-2020/2021 в каждой команде РФПЛ их должно быть не менее четырех.