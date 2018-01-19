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«Зенит» поддерживает наиболее жесткий формат лимита на легионеров

сегодня, 14:30

По данным источника, «Зенит» поддерживает наиболее жесткий формат внутреннего лимита на легионеров.

Речь идет о критериях отбора легионеров для половины от общего возможного числа (при формате лимита «17 россиян + 8 легионеров» в заявке на сезон речь идет о четырех иностранцах, соответствующих критериям). Новые правила вступят в силу с сезона-2020/2021.

Руководство клуба принципиально поддержало идею с ужесточенными критериями и не возражало против самого жесткого формата отбора.

Наиболее радикальная версия отбора иностранцев предполагала, что из восьми легионеров, которых сможет с сезона 2020/2021 заявить футбольный клуб, выступающий в РФПЛ, четыре игрока должны будут соответствовать одному из следующих критериев:
 — игрок должен провести не менее 75% матчей за последние 4 года за сборную, занимающую 1-40 места в рейтинге ФИФА;
 — игрок в течение двух последних лет был однократным призером лиг топ-5 в Европе и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей;
 — игрок в течение двух последних лет был однократным призером турниров, проводимых под эгидой ФИФА или конфедераций ФИФА;
 — игрок в течение четырех последних лет был победителем Лиги чемпионов или Лиги Европы и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей.

Также отмечается, что «Зенит» выступил за увеличение количества доморощенных футболистов в заявке клубов. Так, к сезону-2020/2021 в каждой команде РФПЛ их должно быть не менее четырех.

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Все комментарии
stavr74
stavr74 ответил spartach n1
сегодня в 21:38
spartach n1:
Давно Пора уже зениту разрешить официально выпускать на поле 12-го игрока !
судья и так уж бегает как полевой игрок за них
stavr74
stavr74 ответил Завтра
сегодня в 21:37
Завтра:
Так а что же к другим не едут?? Вон у "Спартака" - 120 миллионов евро в год бюджет. Могут себе позволить таких игроков. Другое дело, что не каждый такой игрок может позволить себе перейти в "Спартак"! Но это понятно - "Гинер с Миллером всё купили в кабинетах за админресурс", чтобы мега-крутейшие игроки не смогли пополнить "турбонароднейший"))) Звонят Рональде,а он говорит значит: "Я всю жизнь, с академии только и мечтал играть "Спартаке", да меня ваши же функционеры играть "не пускают" в Россию. В самую народно-титуловнейшую мега-турбо-урбо команду, о которой мечтает любой футболист мира!"
если и 120 лямов. то это деньги не на трансфер как у бомжей купить халка и витселя за 100 с лишнем.
а на содержание клуба. это и зарплаты , стадионы и академии и тд и тп
котлина брат
котлина брат
сегодня в 19:30
Ничего личного, взбучка от Путина работает
antant1
antant1
сегодня в 19:28
"Не мытьем так катаньем"))
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 19:02
если газпром задумал так и будет ,пригласить легионеров такого уровня может только газпром , а вотс доморощенными может и не получится у них , после Аршавина и К никого стоящего я не видел, время покажет но ужесточение до таких параметров ни к чему хорошему не приведет
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 18:15
Литейный 4:
А вон где вся тарасня во главе с татарином! А я то наивный думал в теме про Спартак. Ахахахаха!
Не получилось засамолайкаться?Понимаю твою печальку((
Казанский
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 16:58
RussianHorse:
Ну потому что только Зенит и сможет исполнить эти требования, у остальных топ клубов возможностей не хватит, не говоря уже о тех, кто за пределами 5-ки. Надеюсь, этот бред не примут, иначе и без того унылый чемпионат России превратится в чемпионат Белоруссии.
, иначе и без того унылый чемпионат России превратится в чемпионат Белоруссии.
------------------------
Думаешь что превратитьсЯ из еврейского в чемпитоната Гончаренко..и кого там еще в цска ВЗЯЛИ из бульбаше1))))
RDeanW
RDeanW
сегодня в 16:58
ну и зениту проще купить 2 футболиста под такой лимит за 100 млн и смотреть, как другие себе этого позволить не могут. и плевать, что условные луис адриано и фернандо не проходят под эти критерии, но играют в 10 раз полезнее, главное - их не будет в составе конкурентов))
RDeanW
RDeanW
сегодня в 16:56
в общем, не 8+17, а 4+21
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 16:55
игрок должен провести не менее 75% матчей за последние 4 года за сборную, занимающую 1-40 места в рейтинге ФИФА;
— игрок в течение двух последних лет был однократным призером лиг топ-5 в Европе и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей
——-
Халк, Витсель, Гарай, Иванович и Паредес уже попадали под этот критерий
Шейх Сити
Шейх Сити ответил RussianHorse
сегодня в 16:49
RussianHorse:
Ну потому что только Зенит и сможет исполнить эти требования, у остальных топ клубов возможностей не хватит, не говоря уже о тех, кто за пределами 5-ки. Надеюсь, этот бред не примут, иначе и без того унылый чемпионат России превратится в чемпионат Белоруссии.
у Зенита денег не хватит на игроков которые под эти критерии подходят а вот паспортистов лучших они могут зарплатой подтянуть и считай вечный чемпион будет в рфпл!
Шейх Сити
Шейх Сити
сегодня в 16:47
тут психушка нужна уже если такой лимит примут! не один топ игрок не перейдет в РФПЛ чтобы играть против условного амкара.
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
сегодня в 16:15
Литейный 4:
Спасибо хрюн. И тебя с праздником. Мокнули тебя в прорубь?
Не Степан я холода боюсь,я под душиком кунулся,а вот тебе нужно было нырнуть,напару с писерманом) ну сам знаешь зачем)
Казанский
Казанский ответил piercman
сегодня в 16:14
piercman:
тебе ниже вопрос про прорубь задали. меня интересует ответ) upd: тьфу, не тебе. но тем не менее - макнули тебя?)
Что за вопрос?То,что я не купался в проруби,то это правда.Есть еще вопросы?
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц ответил Казанский
сегодня в 16:11
Казанский:
Если Зенит не чемпион,то ему мешают 1000-летие Казани два года подряд,юбилем Симоняня,а на это сезон 100-летие паровоза...А то если бы не это,то Зенит бы всех порвал)))
В 2019 году 100-летие создания Первой Конной армии. Опять Зениту не дадут стать чемпионом
piercman
piercman ответил Казанский
сегодня в 16:11
Казанский:
Артемон,вот и вижу сегодня тебя,как адекватного юзера....А то,что Зенит здесь совсем не причем ты мог прочитать в оглавление)))
тебе ниже вопрос про прорубь задали. меня интересует ответ)
upd: тьфу, не тебе. но тем не менее - макнули тебя?)
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 16:10
Литейный 4:
По заявкам не работаю, подаю только по субботам! Ахахахахаха!
Да ты хоть подавай по вросубетям))Каким бомжом был,таким и останешься))
Казанский
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 16:08
RussianHorse:
А причём тут Зенит? Они могут себе это позволить - они и «за». Их право. Я тут предъяву не им кидаю, а всяким Прядкиным, которые эту ересь придумали, как в англии захотели - клоуны.
Артемон,вот и вижу сегодня тебя,как адекватного юзера....А то,что Зенит здесь совсем не причем ты мог прочитать в оглавление)))
denmig
denmig
сегодня в 16:08
И это заявляет сборная Аргентины!
kastet2008
kastet2008 ответил DAD81
сегодня в 16:08
Ну или другая команда в которой «одни расисты»!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Казанский
сегодня в 16:04
Казанский:
Таки пробуй.У тебя же 13 друзей)))А не можешь,то....
По заявкам не работаю, подаю только по субботам! Ахахахахаха!
RussianHorse
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 16:04
Казанский:
Я вообще фигею как "конь" мог поднять копыты на "баклана")))))Это что-то с чем-то в истории Соккера))))
А причём тут Зенит? Они могут себе это позволить - они и «за». Их право.
Я тут предъяву не им кидаю, а всяким Прядкиным, которые эту ересь придумали, как в англии захотели - клоуны.
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 16:04
Литейный 4:
Кому надо, так как два пальца перебить и вдвойне обогнать. За 5 минут! Ахахахахахаха!
Таки пробуй.У тебя же 13 друзей)))А не можешь,то....
Литейный 4
Литейный 4 ответил FILL3286
сегодня в 16:03
FILL3286:
Степ и тебя с праздником! Чего ты так нервничаешь?
Спасибо хрюн. И тебя с праздником. Мокнули тебя в прорубь?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Казанский
сегодня в 16:02
Казанский:
Я такой же татарин,что ты болельщик Зенита))))Т.е никакой.Как Степка дела у тебя?Перебить топ даже несть надежды?:((9
Кому надо, так как два пальца перебить и вдвойне обогнать. За 5 минут! Ахахахахахаха!
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 16:00
Литейный 4:
Татарин, ты чего всех своих спартачей притащил на ветку?
Я такой же татарин,что ты болельщик Зенита))))Т.е никакой.Как Степка дела у тебя?Перебить топ даже несть надежды?:((9
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 15:59
Зеня конкурентов отжимает.... Тогда уж по справедливости надо и сумму финансирования от спонсоров ограничить суммой, которая устроила бы все клубы.. но такого не будет... Фурсенка - хитрая рыба, кроме того обильно смазанная вазелином... поэтом залезет в любую щелку....
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
сегодня в 15:59
Литейный 4:
Татарин, ты чего всех своих спартачей притащил на ветку?
Степ и тебя с праздником!
Чего ты так нервничаешь?
DAD81
DAD81
сегодня в 15:58
Это ещё слишком мягкие критерии. Руководство Зенита просто обязано пойти дальше и настаивать на том, что на футбольное поле в России имеет право выходить только та команда, в составе которой есть Паредасы.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Казанский
сегодня в 15:57
Казанский:
Вот стесняюсь спросить.....Блаженный-это оскорбление или как
Татарин, ты чего всех своих спартачей притащил на ветку?
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