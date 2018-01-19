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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Блан: «Во Франции все знают „Динамо“ и „Спартак“»

сегодня, 14:50

Бывший наставник ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан рассказал, о каких российских клубах он наслышан.

«Я не так внимательно слежу за чемпионатом России. Но во Франции многие ваши команды довольно известны. Например, все знают „Спартак“ и „Динамо“. В „Динамо“ погостил Матьё Вальбуэна, точно — там же играл Матьё! Ещё знаю того парня из „Рубина“, который недавно перешёл в „Сент-Этьен“ (Янн М’Вила. – Прим. ред.). Есть и другие команды, которые очень известны в Европе. Например „Зенит“. Этот клуб каждый год играет в еврокубках».

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Все комментарии
Sanches65
Sanches65
сегодня в 21:04
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 19:09
    Спартак -Франция 21 матч, 2 победы Спартака 15 побед французских клубов 4 ничьих! Да это просто самый любимый клуб из России!!! Блан красиво потроллил Спартак!!!
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 18:36
    во Франции многие ваши команды довольно известны. Например, все знают „Спартак“

    Sully
    Sully ответил cska.78
    сегодня в 18:00
    cska.78:
    После 0:7 теперь спартак знают много где :)
      котлина брат
      котлина брат ответил ПалкоВводецъ
      сегодня в 17:11
      ПалкоВводецъ:
      Зачем древности выставляешь? Ну вот же свежачек и посолидней счет! https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y&t=3s
      Проигрыш даже с минимальным счетом АПОЭЛ это практически одно и тоже, что влететь европейскому топ клубу 0:7. Короткая у вас память на собственные позор.
      Josep Guardiola98
      Josep Guardiola98 ответил Литейный 4
      сегодня в 17:07
      Литейный 4:
      Хорошим людям ничего не жалко, лови: soccer0010.com/?new_design=0
      Спасибо)
      RDeanW
      RDeanW ответил cska.78
      сегодня в 16:55
      cska.78:
      Я в тебе и не сомневался, про вас Дзюба все сказал :)
      смешно слышать что-то подобное от "секты свидетелей юбилея симоняна")))
      cska.78
      cska.78 ответил RDeanW
      сегодня в 16:54
      RDeanW:
      а цска никто не знает, даже несмотря на их куефа купленный)
      Я в тебе и не сомневался, про вас Дзюба все сказал :)
      RDeanW
      RDeanW ответил cska.78
      сегодня в 16:52
      cska.78:
      После 0:7 теперь спартак знают много где :)
      а цска никто не знает, даже несмотря на их куефа купленный)
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Некит_Зенит
      сегодня в 16:49
      Некит_Зенит:
      После ливера спартак даже на марсе знают.
      Знают, но в упор не видят! Не соперник для всех в Европе!:)))
      Некит_Зенит
      Некит_Зенит
      сегодня в 16:41
      После ливера спартак даже на марсе знают.
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ ответил ziborock
      сегодня в 16:37
      ziborock:
      Ливерпуль во Франции?!))) Хотя от Питерских всего можно ожидать)))
      Во Франции, во франции! И там тоже угорали от смеха, когда Ливерпуль жестко надругался над неизвестным ранее клубом. Но после 7 банок и во ФРАНЦИИ ПРО НИХ УЗНАЛИ!
      ziborock
      ziborock ответил ПалкоВводецъ
      сегодня в 16:33
      ПалкоВводецъ:
      Зачем древности выставляешь? Ну вот же свежачек и посолидней счет! https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y&t=3s
      Ливерпуль во Франции?!))) Хотя от Питерских всего можно ожидать)))
      ziborock
      ziborock ответил ПалкоВводецъ
      сегодня в 16:31
      ПалкоВводецъ:
      Зенит не просто знают, с Зенитом на равных топ клубы играют. Это вам не клуб из второй сотни УЕФА!
      Насьонал, Осер, Твенте, АПОЭЛ, Базель, Аустрия и.т.д. "на равных" играли?!!! Они "делали твой ник" с Зенитом)
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ ответил ziborock
      сегодня в 16:29
      ziborock:
      cska.78, не переживай, уж в Марселе то про ЦСКА знают)))https://www.youtube.com/watch?v=yKD82qoBAfU&t=99s
      Зачем древности выставляешь?
      Ну вот же свежачек и посолидней счет!
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ ответил ziborock
      сегодня в 16:28
      Зенит не просто знают, с Зенитом на равных топ клубы играют. Это вам не клуб из второй сотни УЕФА!
      ziborock
      ziborock
      сегодня в 16:26
      cska.78, не переживай, уж в Марселе то про ЦСКА знают)))
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Josep Guardiola98
      сегодня в 16:13
      Josep Guardiola98:
      Есть ссылка на старый сайт?
      Хорошим людям ничего не жалко, лови:
      soccer0010.com/?new_design=0
      Узб@гоеный
      Узб@гоеный ответил FILL3286
      сегодня в 16:10
      FILL3286:
      Ну еще про лошадок немного знают,а вот про питер не разу не слышали,хотя андерлехт с вардаром знают больше всех!
      Про ноль седьмых только недавно узнали. Громко они дверью хлопнули в ЛЧ.
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 16:02
      Ну еще про лошадок немного знают,а вот про питер не разу не слышали,хотя андерлехт с вардаром знают больше всех!
      Josep Guardiola98
      Josep Guardiola98 ответил Bekelman55
      сегодня в 15:41
      Bekelman55:
      soccer0010.com/?new_design=0
      Спасибо)
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил Josep Guardiola98
      сегодня в 15:41
      Josep Guardiola98:
      Есть ссылка на старый сайт?
      soccer0010.com/?new_design=0
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 15:40
      о боже! как он не знает цска?
      неужели он не слышал про рекорд Акинфеева? какое неуважение к легенде.
      Полевой Командир
      Полевой Командир
      сегодня в 15:39
      О!! Сколько вони!. От болельщиков клубов, чьи имена не помнят во Франции.....
      Поц
      Поц
      сегодня в 15:38
      Я не понял...
      А где ПФК?
      Bekelman55
      Bekelman55
      сегодня в 15:38
      Еще б ты Мвила не знал))) Ты ж его тренировал на евро 2012....))))))))))
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 15:38
      Динамо уже давно забыли, как и Астон Виллу в Англии
      piercman
      piercman
      сегодня в 15:37
      самые смешные клубы! кто же их не знает! 0:7, 1:118 и т.д. 🐷
      311
      311
      сегодня в 15:27
        Заратустра
        Заратустра
        сегодня в 15:18
        После 0:7 от ливера спартак весь мир узнал
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