Блан: «Во Франции все знают „Динамо“ и „Спартак“»

Бывший наставник ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан рассказал, о каких российских клубах он наслышан.

«Я не так внимательно слежу за чемпионатом России. Но во Франции многие ваши команды довольно известны. Например, все знают „Спартак“ и „Динамо“. В „Динамо“ погостил Матьё Вальбуэна, точно — там же играл Матьё! Ещё знаю того парня из „Рубина“, который недавно перешёл в „Сент-Этьен“ (Янн М’Вила. – Прим. ред.). Есть и другие команды, которые очень известны в Европе. Например „Зенит“. Этот клуб каждый год играет в еврокубках».