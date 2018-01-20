Хавбек «Эвертона» получил двойной перелом ноги

Страшную травму получил полузащитник «Эвертона» Джеймс МакКарти во время матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем». На 58-й минуте встречи футболист решил заблокировать выстрел, когда нападающий гостей Рондон на полной скорости влетел ему в ногу, пытаясь отправить мяч в ворота. Травмированного игрока заменил вернувшийся в ливерпульский клуб Уэйн Руни.

«Джеймс сломал голень и малоберцовую кость. Он заплатил большую цену за храбрость и самопожертвование», - сообщил после матча наставник «ирисок» Сэм Эллардайс.

Поединок закончился со счетом 1:1.