Хавбек «Эвертона» получил двойной перелом ноги

Страшную травму получил полузащитник «Эвертона» Джеймс МакКарти во время матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем». На 58-й минуте встречи футболист решил заблокировать выстрел, когда нападающий гостей Рондон на полной скорости влетел ему в ногу, пытаясь отправить мяч в ворота. Травмированного игрока заменил вернувшийся в ливерпульский клуб Уэйн Руни.
«Джеймс сломал голень и малоберцовую кость. Он заплатил большую цену за храбрость и самопожертвование», - сообщил после матча наставник «ирисок» Сэм Эллардайс.
Поединок закончился со счетом 1:1.
Рондон уже глядел на мяч и наносил удар, а МакКарти ногу сзади выставил и ахил пополам. :(
https://www.youtube.com/watch?v=UUog-VyLH84&t
Рондон уже глядел на мяч и наносил удар, а МакКарти ногу сзади выставил и ахил пополам. :(