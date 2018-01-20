«Реал» отказался продавать Ковачича в китайский клуб

Мадридский «Реал» отказался продавать полузащитника Матео Ковачича в китайский клуб «Цзянсу Сунин». Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны миланского «Интера».

В текущем сезоне Ковачич провел всего пять матчей в чемпионате Испании.