Коутиньо провел первую тренировку в «Барселоне»

Новобранец «Барселоны» Филиппе Коутиньо 20 января провел первую тренировку с новой командой. Бразильца поприветствовали аплодисментами Жерар Пике, Лионель Месси и другие футболисты «сине-гранатовых».

Напомним, что трансфер хавбека из «Ливерпуля» обошелся каталонцам в 160 млн евро. Его дебют пришлось отложить из-за проблем с бедром. Футболист начал работать с мячом только пару дней назад.

📷 🇧🇷 Bem-vindo! Great to see @Phil_Coutinho training with his new Barça team-mates today! 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/hw6iGHCJKB