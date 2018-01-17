Как атаку назовёте, так она и «поплывёт»!

Флорентино Перес мечтает летом поменять трио BBC на NHL, а блогер «Соккер.ру» Семенычч мечтает о знаменитых аббревиатурах в линиях атаки. Представьте только битву США против СССР!

NHL вместо BBC в «Реале»

У Флорентино Переса уже руки чешутся! «Реал» давно не устраивал ковровых закупок, президенту скучно живется. Команда давала результат, покорила две Лиги чемпионов кряду, но нынешнее состояние «сливочных» намекает на необходимость больших перемен. Судя по слухам, летом дон Флорентино готов запустить «Галактикос 3.0», обновление не просто коснется, а перекроит атаку. Вместо «телеканала» BBC (Bale, Benzema, Cristiano) планируется установить блок NHL (Neymar, Hazard, Lewandowski). Для тех, кто в танке, NHL или НХЛ – национальная хоккейная лига, сильнейший чемпионат по хоккею во вселенной. Любопытно, что аналогию с клюшко-шайбовой игрой могут установить бельгиец Азар, бразилец Неймар и поляк Левандовски – представители не очень-то хоккейных стран. И в русской транскрипции получается никакой не НХЛ, а НАЛ – ох, тоже символично! «Реалу» понадобится куча денег (нала), чтобы приобрести этих игроков.

СССР vs США или USSR vs USA

Задаемся целью составить атакующие линии так, чтобы фамилии или имена футболистов могли сложиться в знаменитые аббревиатуры. СССР – весьма популярные четыре буквы в нашей стране по сей день, ностальгирующих по советскому прошлому хватает. Некоторые из них, как это ни парадоксально, теперь миллиардеры. Вот для них и квест: купить какой-нибудь клуб на «загнивающем западе», заставить тренера играть 4-2-4, а форварды в нападении пусть образуют грозную аббревиатуру СССР своими именами. Ну, или USSR, чтобы выйти на международный уровень.

СССР: Сане, Суарес, Смолов, Роналду.

USSR: Uth, Suarez, Smolov, Ronaldo.

В «англоязычной» немец Марк Ут сменяет своего соотечественника Лероя Сане. А теперь посмотрим на США и USA. Есть ли у них шансы против «красной машины» с такой атакой?

США: Салах, Шик, Азар.

USA: Ulloa, Salah, Aguero.

Эх, если бы Андрея Шевченко в расцвете сил можно было взять вместо Патрика Шика, но приходится довольствоваться малым. Остроатакующий квартет СССР/USSR как будто выглядит мощнее.

ЦСКА в атаке ЦСКА

Представляете, какая красота: атакующий ромб ЦСКА а команде ЦСКА. Картинка в картинке. Думаю, болельщики были бы в восторге от такого символизма. Любопытно, что по отдельности у армейцев в XXI веке была каждая «буква» названия – два полузащитника, два форварда. Но они разминулись друг с другом, хотя в теории могли сыграть вместе. Только подумайте: Цауня – Семак – Красич – Ахмед (Муса). ЦСКА! Красиво же, а?

Но давайте вообразим реалистичный вариант на сегодняшний день. На позицию атакующего полузащитника можно взять Мийо Цакташа, разорвавшего контракт с «Рубином», на «С» у нас Стоцкий из «Уфы», к которому у армейцев стабильный интерес. Он займет место слева в атаке. Справа расположится молодой Кучаев, а на острие Оланаре, чье имя начинается на «А».

ЦСКА: Цакташ – Стоцкий – Кучаев – Аарон (Оланаре).

ПСЖ для ПСЖ

По аналогичному принципу соберем атаку для «Пари Сен-Жермен», только в качестве базы возьмем латинское сокращение – PSG. Как насчет Pogba - Suarez – Griezmann (Погба – Суарес - Гризманн)? Погба придется немного сменить роль деятельности и переориентироваться на атаку, зато два самых звездных французских игрока в составе французского гранда – это круто.

МММ = Месси + Мбаппе + Мане.

Одна из самых цитируемых аббревиатур нашей страны в последнее десятилетие прошлого века. Так называлась финансовая пирамида Сергея Мавроди, в результате действий которой пострадало порядка 10 миллионов человек. Компания была названа по первым буквам фамилий трех учредителей, а теперь подыщем троицу с фамилиями на букву «М», которые могли бы составить «нестыдную» атаку для топ-клуба. И на самом деле, это очень просто! Месси – Мбаппе – Марсьяль/Мане.

FIFA = Firmino + Insigne/Isco + Falcao + Alli/Aguero

Главную организацию мирового футбола тоже можно «нарисовать» с помощью фамилий футболистов. Составляем следующий атакующий ромб и получаем улыбку Джанни Инфантино: Firmino + Insigne/Isco + Falcao + Alli/Aguero. Для русской версии работает аналогично: ФИФА – это Фирмино + Иско + Фалькао + Алли. И какой тренер отказался бы иметь в своем составе такую «ФИФУ»?

FBI = Firmino/Falcao + Bale + Isco

Три буквы, которые часто пишут на бейсболках. FBI - Federal Bureau of Investigation, Федеральное бюро расследований. Ближе всех к ФБР сейчас мадридский «Реал», ведь у «сливочных» уже есть Бэйл (Bale) и Иско (Isco), осталось подписать Фалькао или Фирмино – и вуа-ля, паззл сложится! FBI = Firmino/Falcao + Bale + Isco.

КГБ = Кейн + Габриэль Жезус/Гонсало Игуаин + Бэйл.

На ФБР необходимо серьезно ответить, причем не нынешним ФСБ, а аббревиатурой, которую гораздо лучше знают в мире. Но составят Комитет Государственной Безопасности не местные кадры, а лучшие форварды планеты. Ну, или одни из лучших. Наконец-то, нашлось место для Харри Кейна. «Г» - это определенно Гонсало Игуаин или Габриэль Жезус, по первой букве имени. Ну, на «Б» возьмем все того же Бэйла.

ДДТ = Де Брюйне + Дибала + Тимо Вернер.

Дихлордифенилтрихлорэтан, дуст, «для домашней твари», ДДТ. Название химического вещества и культовой музыкальной группы во главе с Юрием Шевчуком. А кто будет представлять ДДТ на футбольном поле? По моей версии, Де Брюйне, Дибала и Тимо Вернер.