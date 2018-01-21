Лунев: «После тренировок все болит, от пяток до шеи!»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от зимнего сбора «сине-бело-голубых», который команда проводит в ОАЭ.

«В целом сборы проходят великолепно, но немного тяжеловато c утра вставать с кровати.

Нет ли ощущения, что это день сурка? Нет абсолютно. Здесь созданы все условия: поля идеальнейшие, живем в хорошей гостинице. Все не просто на высшем уровне — у меня раньше такого вообще никогда не было, поэтому грех не тренироваться.

В упражнениях для вратарей есть какие-то вариации, но суть остается одной: ты работаешь над реакцией, координацией, техникой, силой. Упражнения могут быть разными, но направлены они на одни и те же вещи.

Бока болят, есть такое дело. Все болит, от пяток до шеи! Вроде грузят не сильно, но все равно все болит.

Конечно, товарищеские игры жду. Хочется почувствовать этот ритм игры — мы тренируемся для того, чтобы играть. И играть всегда приятнее, чем тренироваться, поэтому, конечно, жду».

Завтра «Зенит» проведет товарищеский поединок с «Копенгагеном».