Лунев: «После тренировок все болит, от пяток до шеи!»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от зимнего сбора «сине-бело-голубых», который команда проводит в ОАЭ.
«В целом сборы проходят великолепно, но немного тяжеловато c утра вставать с кровати.
Нет ли ощущения, что это день сурка? Нет абсолютно. Здесь созданы все условия: поля идеальнейшие, живем в хорошей гостинице. Все не просто на высшем уровне — у меня раньше такого вообще никогда не было, поэтому грех не тренироваться.
В упражнениях для вратарей есть какие-то вариации, но суть остается одной: ты работаешь над реакцией, координацией, техникой, силой. Упражнения могут быть разными, но направлены они на одни и те же вещи.
Бока болят, есть такое дело. Все болит, от пяток до шеи! Вроде грузят не сильно, но все равно все болит.
Конечно, товарищеские игры жду. Хочется почувствовать этот ритм игры — мы тренируемся для того, чтобы играть. И играть всегда приятнее, чем тренироваться, поэтому, конечно, жду».
Завтра «Зенит» проведет товарищеский поединок с «Копенгагеном».
Проект на поле выходит и к 60 минуте уже и ходить не могут,в голове только миллионы свои считают и над трубой смеются))
Проект на поле выходит и к 60 минуте уже и ходить не могут,в голове только миллионы свои считают и над трубой смеются))