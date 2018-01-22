Робиньо станет одноклубником Дьякова

Известный бразильский футболист Робиньо продолжит карьеру в Турции. 33-летний футболист достиг принципиальной договоренности с «Сивасспором» и теперь станет одноклубником российского футболиста Виталия Дьякова. Ожидается, что все бумаги будут подписаны завтра.

Напомним, что итальянский суд приговорил Робиньо к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование, но не смог добиться экстрадиции футболиста в Италию. Сам Робиньо намерен обжаловать это решение.