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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль Фонбет 11.5 6 1.3
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.63 3.55 6
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа Фонбет 1.18 6.35 17.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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«Зенит» разгромил 12-кратного чемпиона Дании

сегодня, 19:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

В контрольном поединке на сборе в Эмиратах «Зенит» разбил «Копенгаген».

ОАЭ, «Мактум ибн Рашид Аль-Мактум» 

«Зенит» – «Копенгаген» – 5:0 (3:0)
Голы: Панюков 18, Заболотный 28, Панюков 34, Краневиттер 62, Кокорин 86.

«Зенит» (1-й тайм): Лунев, Богаев, Каккоев, Скроботов, Жирков, Капленко, Ерохин, Плетнев, Полоз, Заболотный, Панюков.
«Зенит» (2-й тайм): Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дриусси, Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.
Судья: Гэвин Тейлор.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:15
15 февраль даст ответ на все вопросы. ...а так это не футбол. Один срач здесь. ...
salaga
salaga
сегодня в 22:02
Хорошо ребята размялись.
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 21:38
Любимый счет пупсиков.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил piercman
сегодня в 21:28
piercman:
360, не меньше.
Жаль игроков, хотя сами не мальчики, соображать должны куда идут.....конкуренция в Питере неимоверная.
FERIS
FERIS
сегодня в 21:27
Зенит с крупной победой!
mugik1973
mugik1973 ответил РусФут
сегодня в 21:27
Вот давай и посмотрим
kastet2008
kastet2008 ответил ziborock
сегодня в 21:26
Не люблю гадости писать,но Твоя фраза подходит больше к Спартаку !
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил LOpp
сегодня в 21:22
LOpp:
Леха, ты с кем то перепутал. Глянул все свои сегодняшние сообщения, в темы про Джикию я не заходил.
Ильнур, Ты стопудово утром был в постах. Я ошибаюсь очень редко. Хорошо, я сейчас свой супервизор - монитор промониторю.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 21:22
piercman:
ты спросил про энциклопедию про зенит. получил ответ, что она размещена на том же ресурсе. вопросы есть? вопросов нет.
Пролистал пару статей, сплошной хэйт всего и всея в стиле Лурка.
Я б не ставил этот сайт в пример.
Kрейсер
Kрейсер ответил piercman
сегодня в 21:21
piercman:
с возвращением. 2 вопроса: зачем и нафига?) сидел бы до завтра, и проблем не знал)
Как это, "сидеть до завтра"?
И вас тут одних оставить?
LOpp
LOpp ответил piercman
сегодня в 21:19
piercman:
??? с подключением. думаю, спартакопедии больше лет, чем сайту без титулов.
ни разу не попадалась. и слава богу.
РусФут
РусФут
сегодня в 21:19
Достойная игра в контрольном матче-замечу с очень не плохой европейской командой(участником ЛЕ) 4-из 5 голов забили Россияне, молодежь на поле смотрелась, а для людей "красно-белой породы" так скажу-будьте тиши, второй круг РФПЛ и Лига Европы покажет-кто на что способен.
LOpp
LOpp ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 21:18
Лёха Шахтинский:
Ильнурыч, смотри: утром видел от Тебя посыл на Теме Джикии - как на старый сайт заходить. Ты просил. Поэтому я приехал домой и ссылку Тебе прислал. Если что не так - не я завёл эту Тему. Просто я хотел Тебе помощью помочь. Я всё сказал.
Леха, ты с кем то перепутал. Глянул все свои сегодняшние сообщения, в темы про Джикию я не заходил.
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:16
AntiherQ1488:
Тогда причем тут Спартак, если вас и коней там любят не больше?)
ты спросил про энциклопедию про зенит. получил ответ, что она размещена на том же ресурсе. вопросы есть? вопросов нет.
piercman
piercman ответил Kрейсер
сегодня в 21:15
Kрейсер:
Я знал что влепят. Даже не сомневался.
с возвращением. 2 вопроса: зачем и нафига?) сидел бы до завтра, и проблем не знал)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 21:15
piercman:
к слову, на спартакопедии зенит и цска любят не больше спартака. просто историческое название сайта, не отражающее реальность.
Тогда причем тут Спартак, если вас и коней там любят не больше?)
ziborock
ziborock
сегодня в 21:15
Бакланы скоро уже победам в двусторонках радоваться будут)))
Kрейсер
Kрейсер ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:14
AntiherQ1488:
Все же - не стоит он того, ну забанят на сутки, у него ж 100500 аккаунтов, он не пострадает. А тебе за угрозы - сутки влепят. Тролль их тоньше)
Я знал что влепят.
Даже не сомневался.
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:14
AntiherQ1488:
а где зенитопедия? Или всем просто пофиг? Чего вы пыжитесь, что пытаетесь всем доказать? Сравнивайте себя с Краснодаром, с Кубанью с цска, наконец, почему с нами, если мы такие плохие и слабые? Это всего лишь ваши комплексы.
к слову, на спартакопедии зенит и цска любят не больше спартака. просто историческое название сайта, не отражающее реальность.
piercman
piercman ответил LOpp
сегодня в 21:12
LOpp:
хе, после СпартакБезТитулов новый сайт придумали?
??? с подключением. думаю, спартакопедии больше лет, чем сайту без титулов.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил LOpp
сегодня в 21:12
LOpp:
я уже давно знаю как по ссылке на старый дизайн сайта заходить))
Ильнурыч, смотри: утром видел от Тебя посыл на Теме Джикии - как на старый сайт заходить. Ты просил. Поэтому я приехал домой и ссылку Тебе прислал. Если что не так - не я завёл эту Тему. Просто я хотел Тебе помощью помочь. Я всё сказал.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 21:12
piercman:
как http://spartakopedia.ru ?))
а где зенитопедия? Или всем просто пофиг? Чего вы пыжитесь, что пытаетесь всем доказать?
Сравнивайте себя с Краснодаром, с Кубанью с цска, наконец, почему с нами, если мы такие плохие и слабые?
Это всего лишь ваши комплексы.
LOpp
LOpp ответил piercman
сегодня в 21:11
piercman:
как http://spartakopedia.ru ?))
хе, после СпартакБезТитулов новый сайт придумали?
piercman
piercman ответил LOpp
сегодня в 21:09
LOpp:
молодец! ты просто ходячая, спартаковская энциклопедия)
как http://spartakopedia.ru ?))
LOpp
LOpp ответил piercman
сегодня в 21:08
piercman:
спартак в этом году насмешил уже 5 раз. и дезеувщиной и результатами. записываем:) 1) глушаков от тоски по зулусам начал приставать к комбарову и называть его димочкой (есть видео) 2) расист джикия не остановился на достигнутом и стал целоваться с зулусами (есть видео) 3) жано, который сам по себе, заревновал, и стал называть джикию пупсиком (есть видео) 4) очередной гол халка униженному спартаку (есть видео) 5) ну и сегодняшний результат. видео, как ни странно, тоже имеется 😅
молодец!
ты просто ходячая, спартаковская энциклопедия)
LOpp
LOpp ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 21:07
Лёха Шахтинский:
Хорошо Ильнур. Значит и это был не я.)
я уже давно знаю как по ссылке на старый дизайн сайта заходить))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 21:06
не успел, увы( я - предупреждал)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Крейсер
сегодня в 21:05
Все же - не стоит он того, ну забанят на сутки, у него ж 100500 аккаунтов, он не пострадает. А тебе за угрозы - сутки влепят.
Тролль их тоньше)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Крейсер
сегодня в 21:05
piercman
piercman
сегодня в 21:05
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