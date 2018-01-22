«Зенит» разгромил 12-кратного чемпиона Дании

В контрольном поединке на сборе в Эмиратах «Зенит» разбил «Копенгаген».
ОАЭ, «Мактум ибн Рашид Аль-Мактум»
«Зенит» – «Копенгаген» – 5:0 (3:0)
Голы: Панюков 18, Заболотный 28, Панюков 34, Краневиттер 62, Кокорин 86.
«Зенит» (1-й тайм): Лунев, Богаев, Каккоев, Скроботов, Жирков, Капленко, Ерохин, Плетнев, Полоз, Заболотный, Панюков.
«Зенит» (2-й тайм): Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дриусси, Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.
Судья: Гэвин Тейлор.