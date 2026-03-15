Тренера женской сборной Люксембурга уволили за неподобающие сообщения

Главный тренер женской национальной сборной Люксембурга Даниэль Сантос отправлен в отставку после обвинений в отправке футболисткам сообщений неподобающего характера.

Федерация футбола Люксембурга (FLF) приняла решение немедленно расторгнуть контракт. Ранее несколько игроков обратились с жалобами на действия 44-летнего специалиста, возглавлявшего команду с августа 2020 года.

FLF подчеркнула: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения». Сантос до этого работал ассистентом в юношеских и молодежных сборных страны.