Орлов: «За „Зенит“ в первом тайме матча против „Спартака“ было стыдно»

Известный комментатор и болельщик «Зенита» поделился мнением о победе команды над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ . Оба гола питерцы забили с пенальти.

Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А «Спартак» вас просто возил до перерыва! Возил... Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?