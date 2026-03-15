Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Орлов: «За „Зенит“ в первом тайме матча против „Спартака“ было стыдно»

сегодня, 13:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о победе команды над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ. Оба гола питерцы забили с пенальти.

Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А «Спартак» вас просто возил до перерыва! Возил... Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
59hquuq62wxj
сегодня в 15:28, ред.
Возить можно сколько угодно, но при этом ни разу не ударить по воротам, кому такая возня интересна.
artsinalex
сегодня в 14:49
Зато за судью не стыдно. Им Генка Орлофф вполне доволен.
Брулин
сегодня в 14:41
Выиграли и выиграли, уровень чемпа такой... Краснодар едва из Сочи вылез. А тут подавай ему фейвеерк. 🙃
lotsman
сегодня в 14:00, ред.
Я согласен с ним. Радует только счёт, а игра Зенита и каким образом эти очки были заработаны, совсем не радует.
Bad Listener
сегодня в 13:55, ред.
Да этот матч прям олицетворение стыда за всю РПЛ - у Зенита стыд хронический с тихой постоянной симптоматикой, у Спартак и Карасёва острый был с приступами. И вишенкой на торте испанский стыд за комментаторов Матч ТВ.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:55
...и Зенит не тот, а Спартак тем паче !!! Опять СССР приснился...?!
Муравьед
сегодня в 13:54
Возил, возил , да не до возил. Похоже главный матч за чемпионство будет в туре где встретятся Краснодар - Зенит.
25процентный клоун
сегодня в 13:49
    particular
    сегодня в 13:36
    Стыд не превратился в стыдобище... "И так сойдёт..." - подумал позже оттаявший Гена :)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     