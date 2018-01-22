В Италии считают, что Кришито продолжит карьеру в Эмиратах

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, которого итальянские СМИ упорно сватали в «Дженоа», судя по всему, откажется от возможности продолжить карьеру в Италии.

Напомним, контракт футболиста с «Зенитом» истекает грядущим летом, и стороны пока так и не договорились о его продлении. На фоне этого «грифоны» предпринимали попытки переманить итальянца к себе, однако, как сообщает источник, у игрока есть куда более интересные в финансовом плане предложения от клубов ОАЭ.