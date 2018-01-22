В Италии считают, что Кришито продолжит карьеру в Эмиратах

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, которого итальянские СМИ упорно сватали в «Дженоа», судя по всему, откажется от возможности продолжить карьеру в Италии.
Напомним, контракт футболиста с «Зенитом» истекает грядущим летом, и стороны пока так и не договорились о его продлении. На фоне этого «грифоны» предпринимали попытки переманить итальянца к себе, однако, как сообщает источник, у игрока есть куда более интересные в финансовом плане предложения от клубов ОАЭ.
Итальянские СМИ уверены в том, что Кришито соблазнится одним из таких предложений и отправится покорять чемпионат азиатской страны.
А тот кто в 32 едет заработать на закате карьеры в ОАЭ - здравомыслящий...
А тот кто в 32 едет заработать на закате карьеры в ОАЭ - здравомыслящий...
Зачем ему домой? В Эмиратах лучше кормят.
Зачем ему домой? В Эмиратах лучше кормят.