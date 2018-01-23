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«Ювентус» обыграл «Дженоа» и продолжил погоню за «Наполи»

сегодня, 00:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

В поединке 21-го тура Серии А «Ювентус» с минимальным счетом переиграл «Дженоа».

Турин, стадион «Альянц Стэдиум» 

«Ювентус» – «Дженоа» – 1:0 (1:0)
Гол: Коста 16

«Ювентус»: Щесны, Лихтштайнер (Барцальи 84), Бенатиа, Кьеллини, Сандро (Асамоа 76), Хедира (Стураро 70), Пьянич, Матюиди, Коста, Игуаин, Манджукич.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Дженоа»: Перин, Сполли, Рози, Иццо, Бертолаччи, Россеттини, Омеонга, Таарабт (Лазович 68), Ригони (Галабинов 46), Лаксальт, Пандев (Лападула 78).
Главный тренер: Давиде Баллардини.

Предупреждения: Сполли 25, Рози 44, Сандро 67, Пандев 72, Перин 86, Галабинов 87.

Судья: Марко Ди Белло.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 10:27
Ювентус с победой!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 06:19
Ну хоть так
Bekelman55
Bekelman55 ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 05:09
Непотопляемый Князь:
Сегодняшний матч не понравился. Бесит что снова при своих трибунах бросили играть едва забив мяч. Неужели нельзя забить два-три, а потом вату катать? Полузащита просто дно. Когда уже топового полузащитника приобретут? Всех с победой! У нас хотя бы всё чисто, без офсайда как у Наполи.
О да. Погба-Видаль-Пирло . Вот так была полузащита. А сейчас...Коста какое-то
BagioR
BagioR
сегодня в 04:32
Не напрягаясь прошли дальше. Хотя могли и побольше забить.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 02:18
Матч не смотрел. ..с победой лучший клуб Италии. ..ну 1-0 это мало,может быть силы оставляют на Тоттенхем...а так всех Туринцев с победой.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 01:54
Обычная победа.
Чемпионский Клык 3
Чемпионский Клык 3
сегодня в 01:22
Перин взял на клык меньше чем Днорумма! Вот будущий номер один сборной.
УрсХох
УрсХох
сегодня в 01:18
Ошибку исправьте.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 01:10
Вот нудятина была!
УрсХох
УрсХох ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 01:02
Непотопляемый Князь:
Сегодняшний матч не понравился. Бесит что снова при своих трибунах бросили играть едва забив мяч. Неужели нельзя забить два-три, а потом вату катать? Полузащита просто дно. Когда уже топового полузащитника приобретут? Всех с победой! У нас хотя бы всё чисто, без офсайда как у Наполи.
А что,княже,наши "неаполитанцы" сильлно переживают из-за своего гола с офсайда?
juvenale
juvenale
сегодня в 00:52
Мда игра ужас....как будто против какого топ клуба играли.Ну хоть три очка взяли и на том спасибо
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 00:49
такое ощущение, что аллегри хочет пешком сериал взять, за весь матч минут 30 только бегали, отсюда и ватокат
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:49
Вроде как легко победили, но в конце встречи опять вжались. Зачем? Не понятно. Ну главное победили. Пусть наполи не расслабляют булки.
Горбатого могила исправит
Горбатого могила исправит
сегодня в 00:47
Как обычно. Все эти мокрицы надрывают себе пупок от старания отобрать очки у великого чемпиона, а нам даже пинать их лень ))) Мужики ждут Лигу Чемпионов.
УрсХох
УрсХох
сегодня в 00:44
Опять не впечатлили.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 00:42
Сегодняшний матч не понравился. Бесит что снова при своих трибунах бросили играть едва забив мяч. Неужели нельзя забить два-три, а потом вату катать?
Полузащита просто дно. Когда уже топового полузащитника приобретут?
Всех с победой! У нас хотя бы всё чисто, без офсайда как у Наполи.
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