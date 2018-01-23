«Ювентус» обыграл «Дженоа» и продолжил погоню за «Наполи»

В поединке 21-го тура Серии А «Ювентус» с минимальным счетом переиграл «Дженоа».
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» – «Дженоа» – 1:0 (1:0)
Гол: Коста 16
«Ювентус»: Щесны, Лихтштайнер (Барцальи 84), Бенатиа, Кьеллини, Сандро (Асамоа 76), Хедира (Стураро 70), Пьянич, Матюиди, Коста, Игуаин, Манджукич.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Дженоа»: Перин, Сполли, Рози, Иццо, Бертолаччи, Россеттини, Омеонга, Таарабт (Лазович 68), Ригони (Галабинов 46), Лаксальт, Пандев (Лападула 78).
Главный тренер: Давиде Баллардини.
Предупреждения: Сполли 25, Рози 44, Сандро 67, Пандев 72, Перин 86, Галабинов 87.
Судья: Марко Ди Белло.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Полузащита просто дно. Когда уже топового полузащитника приобретут?
Всех с победой! У нас хотя бы всё чисто, без офсайда как у Наполи.
Полузащита просто дно. Когда уже топового полузащитника приобретут?
Всех с победой! У нас хотя бы всё чисто, без офсайда как у Наполи.