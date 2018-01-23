Нигматуллин: «Для Шатова и Дзюбы не будет зазорно пойти в условные „Урал“ или „Уфу“»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин советует игрокам «Зенита» Олегу Шатову, Артему Дзюбе и Ивану Новосельцеву, которых ранее перевели во вторую команду «сине-бело-голубых», сменить клубную прописку:

«Понятно, что оставаться в „Зените-2“ им нет никакого смысла. По прошествии определенного времени в силу возраста им будет логично играть в ФНЛ, но на данный момент, учитывая, что они претенденты на попадание в сборную, Шатову и Дзюбе надо переходить в любую другую команду Премьер-Лиги, где на них есть спрос и где они могут реально поднять свой уровень. Вот только камнем преткновения в данной ситуации является их большая зарплата.

Не считаю, что им будет зазорно пойти в условные „Урал“ или „Уфу“. После того, как их отправили в „Зенит-2“, слово „зазорно“ здесь, как мне кажется, неприменимо и неуместно.

Честно говоря, я не сильно слежу за Дзюбой после некоторых его, скажем так, выходок вне футбольного поля - я потерял к нему интерес как к профессионалу. Но могу сказать, что нынешние спортивные результаты и статистика Артема говорят сами за себя. Дзюба отправлен во вторую команду „Зенита“ не просто так - ему действительно надо пересмотреть свое отношение к футболу. И Новосельцеву тоже. Судя по тому, что мы видим со стороны, Ивану явно не хватает мотивации. Похоже, что, перейдя в „Зенит“ и получив там хорошую зарплату, Новосельцев успокоился и вообще отказался от какой-либо конкуренции. Его активность в социальных сетях свидетельствует о том, что он особенно и не переживает относительно возникшей ситуации. Это очень печально. Новосельцеву точно надо искать другой коллектив, в котором он снова захочет играть в футбол».