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Нигматуллин: «Для Шатова и Дзюбы не будет зазорно пойти в условные „Урал“ или „Уфу“»

сегодня, 08:14

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин советует игрокам «Зенита» Олегу ШатовуАртему Дзюбе и Ивану Новосельцеву, которых ранее перевели во вторую команду «сине-бело-голубых», сменить клубную прописку:

«Понятно, что оставаться в „Зените-2“ им нет никакого смысла. По прошествии определенного времени в силу возраста им будет логично играть в ФНЛ, но на данный момент, учитывая, что они претенденты на попадание в сборную, Шатову и Дзюбе надо переходить в любую другую команду Премьер-Лиги, где на них есть спрос и где они могут реально поднять свой уровень. Вот только камнем преткновения в данной ситуации является их большая зарплата.

Не считаю, что им будет зазорно пойти в условные „Урал“ или „Уфу“. После того, как их отправили в „Зенит-2“, слово „зазорно“ здесь, как мне кажется, неприменимо и неуместно.

Честно говоря, я не сильно слежу за Дзюбой после некоторых его, скажем так, выходок вне футбольного поля - я потерял к нему интерес как к профессионалу. Но могу сказать, что нынешние спортивные результаты и статистика Артема говорят сами за себя. Дзюба отправлен во вторую команду „Зенита“ не просто так - ему действительно надо пересмотреть свое отношение к футболу. И Новосельцеву тоже. Судя по тому, что мы видим со стороны, Ивану явно не хватает мотивации. Похоже, что, перейдя в „Зенит“ и получив там хорошую зарплату, Новосельцев успокоился и вообще отказался от какой-либо конкуренции. Его активность в социальных сетях свидетельствует о том, что он особенно и не переживает относительно возникшей ситуации. Это очень печально. Новосельцеву точно надо искать другой коллектив, в котором он снова захочет играть в футбол».

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Все комментарии
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:49
едва ли Уралу и Уфе нужны эти клоуны
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:47
Нет конечно, думаю ребята не пропадут
LOpp
LOpp
сегодня в 10:40
тут вопрос только в одном, будет ли Зенит в аренде платить зарплату своим лавочникам. условные Урал и Уфа не потянут личку от 3 млн евро
шацк
шацк
сегодня в 10:34
Что значит зазорно? Вырваться из газового плена - это счастье! Зенит убийца российского футбола, клуб заложник газпромовской системы - "люби себя, чихай на всех и будет ждать тебя успех!"
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:19
Дзюба навсегда запомнится деревянным столбом рикошетом от которого Халк забивал голы...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:11
Нет денег и стульев нет. Кто же пойдёт в эти команды на такую зарплату? Да и для них Сборная, что не сборная.,Главное Халявного бабла побольше и никаких Стульев.
AmG1991
AmG1991
сегодня в 10:07
Урал и Уфа-серьезные крепкие команды! зенит-сборище симулянтов с накрашенными и выщипанными бровями. Только глупец останется в зените ради денег
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 09:57
Контракты закончатся, можно и бутсы на гвоздь. Такой "лавочки", как в Зените, больше нигде не найдешь..))
Faustello
Faustello
сегодня в 09:45
Артёмке баба не разрешит!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:31
Реальные "Урал" и "Уфа" по уровню ни чуть не слабее нынешнего ЦСКА.
Команда Семака точно претендует на то, чтобы весной занять место выше коней.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:31
Именно зазорно... Перейти в провинциальный клуб из " Зенита" - явное понижение в статустности любого футболиста, а тем более игрока сборной. Из второй команды еще можно попасть в основной состав петербуржцев и бороться за чемпионство и европейские кубки, а вот из "условных" "Уфы" и "Урала" это практически невозможно. Уйти в провинцию - тяжело, прежде всего, чисто психологически и не всегда все решают деньги.
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 09:17
где новость про зюбку и инстаграмм? была ль?) стишок его переделанный)

Из-под покрова тьмы ночной

Я крался к шкафчикам друзей.

Не простонала совесть:"Стой!,

Ведь ты - мужчина, а не гей!"

Не дрогнул. И не застонал.

И твердой, бодрою рукой,

Володькин шкафчик я взломал,

И не утратил свой покой.

Быстров донес - в опале я.

С тех пор по весям, городам...

Спартак- мне больше не семья.

А Карпин - 16ь, гад и хам.

Уйду в Зенит. Они - сильны.

Хотя бы в области зарплаты.

Я - лучший форвард всей страны!

И я ни в чем не виноватый!!!

---------------------

Прошло буквально пара лет...

Ну что сказать? Узки ворота.

Медалей чемпионских нет...

А чемпионом стать охота... (С) со спорца!)
mat73
mat73
сегодня в 09:07
Дзюба так не считает! Он звезда уровня Халка, просто ему немного не везет, и почемуто все тренеришки к нему предвзято относятся
FILL3286
FILL3286
сегодня в 09:04
Их место! Хотя лазурные ни чем ни отличаются от урала и уфы)
FILL3287
FILL3287
сегодня в 08:59
Для лазурных,футбол уже в прошлом веке)
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц
сегодня в 08:54
Нигматуллишка советует обладателю бесчисленных трофеев Дзюбе где играть
cska plus
cska plus
сегодня в 08:52
Не думаю, что ребята сильно переживают.
loko7
loko7
сегодня в 08:48
Возможно для некоторых это удар по самолюбию, перейти в более слабый клуб из сильного.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:42
А зачем Новосельцеву играть в футбол ? За время отсидки на лавке он скопил столько бабла что обеспечил безбедное существование не только себе,но и своим детям,внукам,правнукам....А что касается Дзюбы,то этот только о деньгах думает и ему "западло" будет играть в каких то там Уралах,Уфе или Арсенале тульском. Он же звезда,правда давно потухшая и поблекшая,но не потерявшая чувство собственного достоинства. Из всей этой троицы жалко только Шатова,действительно талантливый игрок был. И если бы не аргентинская диаспора,приведённая Манчини,играл бы до сих пор в стартовом составе и в сборной тоже.
борька
борька
сегодня в 08:41
    kastites
    kastites
    сегодня в 08:34
    Верно говорит
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 08:33
    Поздно уже 30 летнему бревну пересматривать своё отношение к футболу. Сборная и без него обойдётся, Заболотный есть, он сильнее и моложе.
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 08:27
    Не будет ли Уфе с Уралом зазорно принимать таких,да ещё после проекта ?
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:26
    Для этих игроков уровень зависит от зарплаты.
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