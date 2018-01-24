«Спартак» хочет подписать защитника «Нюрнберга» с паспортом РФ

Московский «Спартак» предпримет попытку подписать защитника «Нюрнберга» Эдуарда Левена, информирует источник. Сообщается, что красно-белые уже контактировали с немецким клубом относительно трансфера 20-летнего футболиста, и переговоры в целом были позитивными, но сам Левен не захотел переезжать в чемпионат России. Теперь, в связи с тяжёлой травмой Георгия Джикии, москвичи ещё раз попытаются приобрести защитника, имеющего два гражданства – Германии и РФ.

Отмечается, что с Левеном, чей контракт с «Нюрнбергом» рассчитан до 2020 года, связывались и другие клубы из РФПЛ. В текущем сезоне Левен отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 18 матчах Второй Бундеслиги.