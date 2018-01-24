«Спартак» хочет подписать защитника «Нюрнберга» с паспортом РФ

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Франция. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.85 3.45 2.4
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.6 3.55 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес Фонбет 1.16 7.5 15.5
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 3.7 3.6 1.95
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам Фонбет 1.13 8 14
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 2.2 3.35 3.05
  • Главные новости
  • Все новости
09:50
Источник: «В ближайшие дни Максимович пройдет медосмотр для „Спартака“»12
09:34
Кришито не отказывался продлевать контракт с «Зенитом»10
04:32
Источник: «Максимович не считает „Спартак“ лучшим вариантом, но ему нужно игровое время»35
01:22
«Севилья» выбила «Атлетико» из Кубка Испании16
00:42
«Манчестер Сити» с боем прошел «Бристоль Сити»20
10:19
Азар: «Виллиан забил один из лучших голов „Челси“ в сезоне»0
10:19
«Манчестер Юнайтед» интересуется 24-летним хавбеком «Барселоны»1
10:10
Зидан может стать новым тренером ПСЖ5
10:02
Маммана: «Не думаю, что „Локомотив“ реально был лучше всех осенью»5
09:17
Трехкратный лучший снайпер чемпионата Казахстана отправится в Китай4
08:56
Журналист: «Конте уйдет из „Челси“ летом»4
08:37
Кака: «Коутиньо не лучший игрок в мире, но невероятно талантливый»5
08:24
«Ливерпуль» приступил к переговорам по трансферу бразильца, интересовавшего «Спартак»5
08:14
Оперировавший Джикию врач рассказал, почему россияне предпочитают зарубежную медицину17
08:00
Диарра: «Не могу дождаться встречи с фанатами ПСЖ. Горд быть парижанином»3
07:41
Экс-защитник «Арсенала» и «Ман Сити» может перейти в «Беневенто»2
07:24
Монтелла: «Я мечтал о таких вечерах, когда подписывал контракт с „Севильей“»1
07:06
Эмери: «Болельщики ПСЖ любят всех игроков клуба, и Неймара тоже»3
06:41
Роналдо: «Думаю, Жезус надолго застолбил за собой девятый номер в сборной Бразилии»2
06:19
Конте: «Я проделываю фантастическую работу, как и мои игроки, а трофеи – это не главное»11
05:59
Тренер «Бристоль Сити»: «Пожалуй, „Ман Сити“ – лучшая команда из тех, что я видел вживую»1
05:39
МЮ поспорит с ПСЖ за полузащитника «Ниццы»2
05:22
«Мазервелл» снял пародию на презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»8
04:57
Лучший голеадор «Севильи» хочет покинуть клуб из-за Монтеллы3
04:06
Симеоне: «Я несу полную ответственность за всё, что происходит с „Атлетико“»4

«Спартак» хочет подписать защитника «Нюрнберга» с паспортом РФ

сегодня, 01:32

Московский «Спартак» предпримет попытку подписать защитника «Нюрнберга» Эдуарда Левена, информирует источник. Сообщается, что красно-белые уже контактировали с немецким клубом относительно трансфера 20-летнего футболиста, и переговоры в целом были позитивными, но сам Левен не захотел переезжать в чемпионат России. Теперь, в связи с тяжёлой травмой Георгия Джикии, москвичи ещё раз попытаются приобрести защитника, имеющего два гражданства – Германии и РФ.

Отмечается, что с Левеном, чей контракт с «Нюрнбергом» рассчитан до 2020 года, связывались и другие клубы из РФПЛ. В текущем сезоне Левен отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 18 матчах Второй Бундеслиги.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Источник: «В ближайшие дни Максимович пройдет медосмотр для „Спартака“»
Сегодня, 09:50 12
Кришито не отказывался продлевать контракт с «Зенитом»
Сегодня, 09:34 10
Источник: «Максимович не считает „Спартак“ лучшим вариантом, но ему нужно игровое время»
Сегодня, 04:32 35
Ещё один футболист из Серии А попал в сферу трансферных интересов «Спартака»
Вчера, 13:37 37
Пресс-служба РФПЛ анонсировала трансферную бомбу
Вчера, 12:17 45
«Ливерпуль» проявляет интерес к Паредесу
Вчера, 01:14 16
Обсудить
Все комментарии
Zeychba
Zeychba
сегодня в 10:20
Вот что делает этот чертов лимит. Вместо того, чтобы талантливые русские игроки ехали играть в сильнейшие лиги мира и там росли развивались, все происходит наоборот. Даже тех, кто в Европе играет, из-за паспорта деньгами будут в наше рфпл тащить.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 10:06
"но сам Левен не захотел переезжать в чемпионат России"

респект пацану
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:24
В первый раз сказал же, что не уважает спартак, но они всё не уймутся, деньгами хотят заманить паспорт.
RussianHorse
RussianHorse ответил piercman
сегодня в 08:07
piercman:
когда там окно закрывается? а то что-то никто никуда не торопится. и когда последний день для заявки новичков в ЛЕ, кто в курсе?
У нас оно только вчера открылось, до 22 февраля будет.
mat73
mat73
сегодня в 07:16
Да берите уж когонибудь! Время идет же
Nikola45
Nikola45
сегодня в 07:10
но сам Левен не захотел переезжать в чемпионат России.
Ох не так !
но сам Левен не захотел переезжать в Спартак.
Не Пупсик же он ))
cska.78
cska.78
сегодня в 03:13
Бледнолицый, утка!
piercman
piercman
сегодня в 03:08
когда там окно закрывается? а то что-то никто никуда не торопится. и когда последний день для заявки новичков в ЛЕ, кто в курсе?
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 02:00
Никак неможем взять защитника,все время что то мешает ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100