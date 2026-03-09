Top.Mail.Ru
Фигуристка Петросян нанесла символический удар перед игрой РПЛ

сегодня, 19:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч идет

В преддверии матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном» на столичной «Лукойл-Арене» прошла торжественная церемония. Российская фигуристка Аделия Петросян, участница Олимпийских игр, была приглашена нанести символический удар, открывающий матч.

«Спартак» подарил спортсменке футболку розового цвета. 18-летняя фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. Кроме того, она трижды становилась чемпионкой России и выигрывала финал Гран-при России.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:35
Пока 3 - 3 . Нет Петросян надо было всё же в коньках этот удар наносить . Что б ещё смешнее было ....)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:04
Похоже Аделия вдохновила спартаковцев, уже 3-1)
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:49
Ему цветы на 8 марта подарили))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:39
Там еще есть заслуженный клоун в нападении из второй команды)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:38
Это Спартак умеет)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:37, ред.
Теперь игра будет смешной)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:37
Петросянский удар пока не очень спартаку помогает)
