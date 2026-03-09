Фигуристка Петросян нанесла символический удар перед игрой РПЛ

1773072318

сегодня, 19:05

В преддверии матча 20-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном» на столичной «Лукойл-Арене» прошла торжественная церемония. Российская фигуристка Аделия Петросян, участница Олимпийских игр, была приглашена нанести символический удар, открывающий матч.

«Спартак» подарил спортсменке футболку розового цвета. 18-летняя фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. Кроме того, она трижды становилась чемпионкой России и выигрывала финал Гран-при России.